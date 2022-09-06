網友翻出30年前「人生第一支手機」 喚眾人回憶：價格不輸iphone
如今一支智慧型手機動輒數萬元，卻鮮少有人知道其實30幾年前的行動電話也相當昂貴。近日一名網友翻出90年代買的第一支手機，表示以前申辦手機的價錢相當於現在的一支iphone。此文一出，喚起眾多網友的陳年回憶，爭相曬出自己人生第一支手機的照片。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享，他在家中找到於1990年代購買的人生第一隻手機，並貼出照片表示，當年申辦手機的價錢貴到可以買一支iphone，除了通話功能，手機天線還能偵測出測速相機，開車時前方一有測速，天線就會發亮。
多家電信業者競爭 月費1200元的年代
他指出，當年市面上有多家電信公司在競爭，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳、泛亞、東信電訊和大眾電信等，每家電信還有各自獲配的門號冠碼，例如台灣大是0935，遠傳是0936。
此文引起許多網友共鳴，並紛紛上傳自己第一隻手機的照片熱烈討論，「泛亞是0931、東信是0938⋯⋯曾經辦過這兩家門號的路過」、「知道東榮的真的不多人」、「0935經過～中華是090」、「時代的眼淚」、「之前拿掌中星鑽手機，還要拿去改振動、改中文」、「Cd928(小海豚）8250（蝴蝶機）8310（果凍機），其他想不起來了」、「月租費1,200的年代」。
不少網友表示當年的手機真的要價不斐，「以前手機沒什麼功能就要1~2萬元」、「台哥大那隻我記得綁預付卡門號還付了現金9,000多」，「我爸以前都買最新款，20幾年前也要3萬多」。當年一位從事過手機業務的網友更回憶，「排隊半年申辦類比式行動電話是用燒號碼的，當時手機不貴，貴的是號碼，記得號碼賣出時好像賣到3萬6,000」。
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