華碩自爆ROG Phone 6D Ultimate搭載全新散熱系統 運算效能大躍進

雖然預計在9月19日揭曉，並且換上聯發科天璣9000+處理器的ROG Phone 6D Ultimate，可能會延續先前推出的ROG Phone 6系列機種設計風格，但華碩稍早透露消息卻顯示新機將會加入全新散熱系統。

從華碩於Instagram分享短片顯示，ROG Phone 6D Ultimate將會搭載透過機械機構運作的散熱系統，有可能會在使用者需要更高處理器運算效能時，透過開啟特殊散熱系統運作，藉此換取更高運算效能。

而在這樣的設計，有可能代表ROG Phone 6D Ultimate將不具備防水防塵設計，甚至可能意味天璣9000+處理器的散熱空間需要更大，如此一來才能確保系統穩定運作。

不過，具體細節還是要等華碩正式公佈，目前暫時還沒有確定消息。

除了搭載天璣9000+處理器，ROG Phone 6D Ultimate同樣搭載三星提供、支援165Hz畫面更新率的AMOLED螢幕，電池也搭載5000mAh電池容量，並且支援65W有線快充，相機部分也採用Sony IMX766感光元件，幾乎除了處理器規格差異，其餘設計都與採用Qualcomm處理器的ROG Phone 6相同。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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