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Apple Watch Pro再外洩！面積真的變大了 還有這功能操作更方便

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／擷自微博頁面)
▲(圖／擷自微博頁面)

在Apple Watch Series 8消息中，可能會加入全新Pro等級產品，藉此與Apple Watch Series 8、新款Apple Watch SE提供更多使用選擇。而中國業者打造的配件，更透露即將推出的Apple Watch Pro不僅採用面積更大、採平面形式設計的螢幕，還將額外增加實體操作介面。

目前所有Apple Watch產品除了透過螢幕觸控操作，還能透過位於右側的數位錶冠與按鍵進行互動，但從微博頁面稍早傳出配件圖像顯示，預計觀上「Pro」稱號的Apple Watch Pro，將會在左側增加額外的實體操作介面，有可能加入更多按鍵與感測元件。

而螢幕也將採用平面形式設計，在先前說明中也提及螢幕顯示面積將增加5-7%，錶身有可能採用更輕、更堅固的鈦金屬材質打造，錶帶則預期會與現有Apple Watch對應錶帶相容。

至於Apple Watch Series 8提供配色可能因為供應鏈等影響，今年可能會減少配色選擇，但依然會保留(PRODUCT)RED紅色款式，並且將會體溫量測功能，以及重新調整的身體數據追蹤功能，同時也將增加低耗電功能，讓Apple Watch可以對應更長使用時間。

從目前消息來看，蘋果今年預計公佈新品，將會更加聚焦在「Pro」產品，例如iPhone 14系列將會採用硬體規格區隔更大的設計，而Apple Watch Series 8將聚焦在改變幅度更明顯的Apple Watch Pro，同時AirPods Pro也將推出大幅更新版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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