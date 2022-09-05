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iPhone 14 Pro藥丸螢幕瀏海可自由切換？外媒分析可能性

聯合新聞網／ 綜合報導
在Twitter被瘋傳的一段影片顯示，疑似是即將推出的iPhone 14 Pro可讓用戶自行切換螢幕瀏海呈現「藥丸型」或「驚嘆號型」。 圖擷自Twittwer@Tommyboiiiiii
在Twitter被瘋傳的一段影片顯示，疑似是即將推出的iPhone 14 Pro可讓用戶自行切換螢幕瀏海呈現「藥丸型」或「驚嘆號型」。 圖擷自Twittwer@Tommyboiiiiii

近來Twitter一段影片引起廣大網友瘋傳，這段影片疑似是即將推出的iPhone 14 Pro自由切換螢幕瀏海的展示內容，蘋果似乎釋出讓用戶自行選擇螢幕瀏海在「藥丸型」和「驚嘆號型」之間自行切換的新功能。

根據《MacRumors》報導，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max預計在螢幕瀏海處設計2個孔洞，一個用於TrueDepth相機系統，另個則是用於自拍相機的較小孔洞。

最新爆料消息指出，蘋果將通過合併2個孔洞以形成一個更大的藥丸形狀。據悉，蘋果計劃利用被合併的螢幕部分來顯示訊息，例如iOS隱私指示器。

這段在Twitter被瘋傳的影片最初源自微博，但《MacRumors》則認為該片段的合理性非常值得懷疑，且不太可能是真的。此外，影片中的裝置細節與目前大家所預期的方向不同，《MacRumors》斷言「藥丸型成為iPhone螢幕瀏海顯著的設計趨勢，蘋果不太可能讓用戶自定義視覺外型」。

Twitter iPhone 14 iOS 蘋果

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