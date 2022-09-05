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抓猴神器「冰棒」將停用 網友好奇：監控APP年輕人為何特別愛用？

聯合新聞網／ 綜合報導
Zenly可以隨時查看好友定位、移動速度等，LOGO為彩色冰棒，因此常被稱呼為「冰棒」。圖擷自Google play
Zenly可以隨時查看好友定位、移動速度等，LOGO為彩色冰棒，因此常被稱呼為「冰棒」。圖擷自Google play

在台灣被譽為「抓猴神器」的APP「冰棒」Zenly，近期因社交軟體Snapchat的母公司Snap營運虧損，間接影響旗下產品Zenly暫停營運。不過有網友在Dcard上發文詢問表示，「為什麼2000後出生的特別愛用冰棒Zenly？」底下網友回復兩極。

原PO表示，自己1998年出生，但完全沒聽過有誰有在用Zenly，身邊多數同齡友人甚至都不清楚那是什麼應用程式，不過比自己年紀小的使用比例真的頗高，並詢問網友「為什麼2000年後出生的這麼愛相互監控的定位軟體？」

被譽為抓猴神器的「冰棒」Zenly面臨被關閉的命運。 圖擷自AppStore
被譽為抓猴神器的「冰棒」Zenly面臨被關閉的命運。 圖擷自AppStore

有愛好Zenly的網友表示，跟朋友一起出去玩時相當方便，不用一直發訊息問別人到哪，可以看到朋友的目前位置、跟車時可以照著定位找到人。閒暇時也可以約鄰近好友出門，不過反之，冰棒能交朋友亦能讓情侶分手。

許多2000後出生，愛好使用Zenly的網友認為，「我的話就是單純看朋友在哪、男友安全到家沒，沒有因為這個吵過架」、「只有在跟朋友出去才會開」、「對於路癡很好用，不至於會找不到人」、「我用冰棒找回丟失的手機」、「找家人很快速，蠻方便的」。

反之，排斥的網友則認為，「我覺得看個人，有些人覺得好用、有些人覺得沒隱私，決定權在自己」、「完全不想用這個沒有個人隱私的東西」、「後來感覺被前任監控就刪了，到現在都沒在用」、「完全不能接受，不喜歡被看定位，朋友要我載下來我都拒絕」、「身邊也沒什麼人在用，定位感覺好可怕，不理解為什麼有人會用」。

Zenly APP簡介

主要功能可以隨時查看好友定位，連移動速度、手機電量等資訊都可得知，不少夫妻情侶會把它的定位功能當作「抓猴神器」。此外，Zenly應用程式的LOGO為彩色冰棒，因此台灣網友常把Zenly稱呼為「冰棒」。

冰棒 Snapchat

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