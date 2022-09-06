「iPhone更適合銀髮族」用了更開心！日媒曝長輩主動加碼做這件事

現代3C產品五花八門，光是每天在用的手機，就擁有許多不同的廠牌和型號，不只年輕人都可能看了眼花撩亂，對銀髮族長輩更是難以理解。近來日本媒體，就分析iPhone與安卓手機的不同之處，並指明了iPhone適合推薦給高齡長輩的理由為何。

根據日本媒體「All About」報導，當我們在被長輩詢問該買哪種手機好時，應該主要以「使用上的複雜性」和「相容性的好壞程度」這兩點作為考量，挑選簡單好上手，且內建軟體相容性佳，不容易當機出問題的手機為上。

報導指出，iPhone不管是手機本身還是內建軟體，都是由iPhone自己開發的，因此很少有相容性的問題。但安卓手機有各種不同的廠牌，在相容性問題就比較複雜。不過相對來講，iPhone比較制式化一些，不好針對個人需求做出調整，而安卓在這點就比iPhone自由的多。

然而雖然自由度不高，但是對於長輩來講，iPhone這種制式化又一目瞭然的特性，反而大大降低上手的難易度，幾乎只要初期稍做解說之後，長輩們未來就懂得如何自己使用。而且相對安卓程式容易出現異常，使得長輩們經常會有「這個app怎麼打不開」的困擾，iPhone則發生這問題的機率並不高。

撰稿記者以自身經驗指出，自從他推薦60多歲的雙親使用iPhone之後，幾乎只有在第一個月，大概每週一次的頻率碰到使用上的困擾。後來不只能夠輕鬆駕馭，甚至還加碼購買了iPad，顯然已經沉浸在使用這些3C產品的樂趣之中。

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