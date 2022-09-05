你要買嗎？iPhone 14系列「未開賣先加價」12K！無良黃牛頂規版賣近5萬
距離台灣時間9月8日的蘋果發表會剩不到3天，除了國外曝光iPhone 14系列價格外，中國大陸也傳出有店家直接「未發售加價賣」，引起網友熱議，大酸「加多少都會有人買，真香。」
外媒日前秀出疑似iPhone 14系列售價：
【平價版】．6.1吋iPhone 14：799美元起（約台幣2萬4366元起）．6.7吋iPhone 14 Plus（舊稱iPhone 14 Max）：899美元起（約台幣2萬7416元）
【旗艦機】．6.1吋iPhone 14 Pro：1099美元起（約台幣3萬3515元起）．6.7吋iPhone 14 Pro Max：1199美元起（約台幣3萬6564元起）。
據快科技報導，日前微博有網友貼出中國大陸店家的iPhone 14系列的預售訊息，不過仔細一看，不僅跟國外爆料的價格不同，甚至未開賣就加價，店家直接當起黃牛來。另外也可見到原本傳聞新型號6.7吋平價版的iPhone Max，已改為iPhone Plus。
依店家曝光的價格，iPhone 14的預購價為人民幣6699元起（約台幣2萬9741元起）、iPhone 14 Plus為7399元起（約台幣3萬2849元起）、iPhone 14 Pro 9899元起（約台幣4萬3948元起）， iPhone 14 Pro Max為10899元起（約台幣4萬8388元起）。據了解只要預付全額就可預訂，該價格非官方最終定價，而是黃牛店家根據原先爆料的價格再加價而產生的「預估價」。
以iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃牛價與疑似定價比較，兩者就差了5000元，最頂級的iPhone 14 Pro Max更差了1萬2。該價格引起不少大陸網友討論，認為「iPhone 14 Pro這個價我就不買了」、「還是國貨華為好用」，還有人酸「加多少都會有人買，真香。」、「我反對，必須9999起步價才行。」不過也有人認為這種價格不可能是真的，「給我一塊白板我也能寫，這都能當成真的發？」
📢 iPhone 14價格外洩搞心理戰 一圖PK三星S22逼安卓粉換機？
📢 新愛瘋來囉！9/8蘋果發表會 5大類新品預測曝...這款台灣恐非首發
📢 修但幾勒！別掏錢買iPhone 14 他曝3關鍵「再等1年」換iPhone 15
📢 蘋果iPhone 14沒創新仍老神在在 主因安卓這舉動「跳過這一年還是輸」
📢 【周報】男遇禍癱瘓「Apple Watch救了我一命！」 一度喚Siri訣別女友
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言