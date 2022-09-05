你要買嗎？iPhone 14系列「未開賣先加價」12K！無良黃牛頂規版賣近5萬

距離台灣時間9月8日的蘋果發表會剩不到3天，除了國外曝光iPhone 14系列價格外，中國大陸也傳出有店家直接「未發售加價賣」，引起網友熱議，大酸「加多少都會有人買，真香。」

外媒日前秀出疑似iPhone 14系列售價：

【平價版】 ．6.1吋iPhone 14：799美元起（約台幣2萬4366元起）．6.7吋iPhone 14 Plus（舊稱iPhone 14 Max）：899美元起（約台幣2萬7416元） 【旗艦機】 ．6.1吋iPhone 14 Pro：1099美元起（約台幣3萬3515元起）．6.7吋iPhone 14 Pro Max：1199美元起（約台幣3萬6564元起）。

據快科技報導，日前微博有網友貼出中國大陸店家的iPhone 14系列的預售訊息，不過仔細一看，不僅跟國外爆料的價格不同，甚至未開賣就加價，店家直接當起黃牛來。另外也可見到原本傳聞新型號6.7吋平價版的iPhone Max，已改為iPhone Plus。

依店家曝光的價格，iPhone 14的預購價為人民幣6699元起（約台幣2萬9741元起）、iPhone 14 Plus為7399元起（約台幣3萬2849元起）、iPhone 14 Pro 9899元起（約台幣4萬3948元起）， iPhone 14 Pro Max為10899元起（約台幣4萬8388元起）。據了解只要預付全額就可預訂，該價格非官方最終定價，而是黃牛店家根據原先爆料的價格再加價而產生的「預估價」。

微博一名網友曝光黃牛店家iPhone 14系列售價，平價版的iPhone 14賣近台幣3萬，比原本爆料的價格再多5000元。（翻攝自微博）

以iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃牛價與疑似定價比較，兩者就差了5000元，最頂級的iPhone 14 Pro Max更差了1萬2。該價格引起不少大陸網友討論，認為「iPhone 14 Pro這個價我就不買了」、「還是國貨華為好用」，還有人酸「加多少都會有人買，真香。」、「我反對，必須9999起步價才行。」不過也有人認為這種價格不可能是真的，「給我一塊白板我也能寫，這都能當成真的發？」

微博一名網友曝光黃牛店家iPhone 14系列資訊，裡頭還曝光電量等內容，不過被網友質疑真偽。（翻攝自微博）

一名推特網友分享蘋果MagSafe的配件照片，其中平價版的新型號iPhone 14 Max應該叫「iPhone 14 Plus」。（翻攝自微博）

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