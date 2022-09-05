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惡意App又來快刪除！安卓這款已有百萬用戶下載 沒用它也會出現整頁廣告

聯合新聞網／ 綜合報導
安卓系統最近傳出一款偽裝成PDF瀏覽器的軟體，會在用戶的手機上出現全螢幕的廣告，且即使這項軟體沒有開啟，廣告也會自動跳出。（示意圖／ingimage）
安卓系統最近傳出一款偽裝成PDF瀏覽器的軟體，會在用戶的手機上出現全螢幕的廣告，且即使這項軟體沒有開啟，廣告也會自動跳出。（示意圖／ingimage）

安卓系統最近傳出一款偽裝成PDF瀏覽器的軟體，會在用戶的手機上出現全螢幕的廣告，且即使這項軟體沒有開啟，廣告也會自動跳出，讓資安公司提醒用戶應該要刪除。

根據《太陽報》報導，網路資安公司Malwarebytes表示，他們發現這款令人討厭的應用程式，因為包裝的很像PDF閱讀器的軟體，讓不少使用者下載超過百萬次，也因為難以辨別真偽，以及刪除彈跳視窗的設計很難辨識，讓不少用戶相當困擾。

當這款應用程式開啟廣告時，就會讓背後的開發商賺取少量現金，且當手機用戶開始這款應用程式時，隔一陣子才會跳出全頁廣告，緊接著再跳出一個影片廣告。

資安公司最近發現一位偽裝成PDF的應用程式讓用戶不知不覺下載後，再推送廣告。圖擷自malwarebytes
資安公司最近發現一位偽裝成PDF的應用程式讓用戶不知不覺下載後，再推送廣告。圖擷自malwarebytes

而該資安公司的報告中也提到，當這款應用軟體被打開後，第一次廣告出現，之後廣告更會頻繁出現，而如何辨別這項應用程式的缺失，可以從Google Play上的應用軟體簡介一探究竟。

例如這項應用程式被歸類於成人17歲以上的分級，但PDF閱讀器是屬於文書處理工具，為什麼會被列為成人分級呢？再來是，開發商的名稱，從簡介中可看到這款應用程式的開發商名稱為「仙女遊戲」，這讓人覺得匪夷所思。

一直不斷有這類廣告軟體利用偽裝方式讓用戶下載，以便在手機上推送廣告，但現在Google Play已經禁止這類應用程式進駐商店，並進行檢查避免廣告軟體或其他惡意下載軟體出現。但仍會有漏網之魚出現在商店裡，因此資安網站也建議用戶要隨時確認自己的安卓系統都是更新在最新的狀態，且下載軟體前要先了解軟體的背景資訊再下載。

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