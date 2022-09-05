羅技推iPad周邊配件 保護殼、注音藍牙鍵盤讓遠距學習更方便

配合目前不少學校進行數位化教學，同時也因應疫情伴隨的遠距學習需求，不少家長會選擇蘋果推出的標準款iPad作為家中學童上課使用工具。而為了讓iPad使用體驗變得更直覺，羅技先前已經推出幾款週邊配件，讓iPad可以變得更容易使用。

以iPad產品定位來看，雖然在運算效能不比iPad Pro，或是輕盈的iPad Air，但依然有入手價格相對親民，同時放大至10.2吋的螢幕也足夠對應多數使用需求，甚至也支援Apple Pencil手寫筆應用功能。

雖然蘋果也有針對標準款iPad推出保護殼等週邊配件，但其實僅能對應基本必要保護功能，若要用於長時間線上學習使用的話，其實還是有些不足。

Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼

因此羅技先前已經針對iPad推出Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼、Crayon iPad數位筆等配件，方便學童使用iPad進行數位化學習時，可以更方便地讓iPad站立，並且配合底部鍵盤快速輸入文字內容，同時也能配合Apple Pencil或Crayon iPad數位筆進行書寫操作，頂端磁吸扣合部分內側也能用於收納Apple Pencil或Crayon iPad數位筆。

▲針對iPad推出Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼，背後立架可對應豐富角度使用需求

▲保護殼背面提供透明層，可讓使用者在內側放置識別卡片、名片，藉此方便識別iPad使用者身分

▲透過鍵盤保護蓋避免螢幕刮傷，但整體重量也稍嫌明顯…

▲磁吸扣具內側可放置Apple Pencil，或是羅技推出的Crayon iPad數位筆

其中，Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼採用相當厚實的設計，並且能將iPad完整包覆，同時背後更提供對應20-40度的支撐角度腳架，可覆蓋保護螢幕避免刮傷的上蓋，本身透過新款iPad背面的Smart Connector金屬接點連接供電，藉此連接上蓋內側的鍵盤。

▲透過厚實設計將iPad完整包覆，並且對應美國軍規防摔認證，可承受1.2公尺的掉落

▲透過完全包覆對應充足的保護效果

而Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼對應美國軍規防摔認證，可承受1.2公尺的掉落，鍵盤部分則採全包覆防水設計，可避免桌上水杯、飲料意外翻倒，造成鍵盤進水損壞，甚至可以直接透過酒精、清水進行表面擦拭清潔。

在台灣推出版本，更在鍵盤部分提供注音符號配置，方便學童直覺透過注音符號快速輸入中文內容。

▲鍵盤採全包覆防水設計，可避免桌上水杯、飲料意外翻倒，造成鍵盤進水損壞，甚至可以直接透過酒精、清水進行表面擦拭清潔

Crayon iPad數位筆

至於Crayon iPad數位筆，則是由蘋果授權使用Apple Pencil相關設計，並且對應相同筆觸與書寫反應表現，甚至適合學童較小的手掌持握，並且能自動忽略筆尖以外的觸碰感應，藉此避免手掌等部位誤觸。

▲Crayon iPad數位筆

不同的是，Crayon iPad數位筆採用特殊扁平筆身設計，放置在桌面不容易因為滾動而掉落，同時筆身也具備1.2公尺高度跌落的衝擊防護能力，並且支援滿電可使用長達7小時，充電2分鐘更可使用30分鐘的電力續航表現，而閒置30分鐘後即自動關閉電源以節省電力，至於電源開關按鈕按下1秒，無須經過藍牙配對即可快速使用。

▲Crayon iPad與第一代Apple Pencil比較，筆身明顯扁平許多

▲充電位於筆身尾端，透過蘋果Lightning連接線即可充電

KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤

如果本身已經使用蘋果原廠，或第三方品牌推出的保護配件，其實也能搭配使用KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤使用，並且配合隨附立架放置iPad。而鍵盤本身採相當輕薄設計，僅有180公克重，並且同樣透過全包覆設計對應防潑水效果 (必須留意側邊的micro USB充電孔不防水)。

除了配合iPad使用，KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤也能對應其他裝置使用，例如iPhone、Apple TV，或是Android等支援藍牙連接裝置。至於單次充電即可對應長達3個月的使用時間，而按鍵同樣對應注音符號配置，方便配合注音輸入法輸入文字內容。

▲KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤

▲搭配內附立架即可配合iPhone、iPad裝置使用

▲鍵盤側邊有電源開關，長時間不使用時，可以將其關閉，即可讓電力保存更久時間，但充電依然是透過micro USB

售價資訊

Rugged Combo 3 iPad鍵盤保護殼建議售價為新台幣4690元，Crayon iPad數位筆建議售價為新台幣2290元，KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤建議售價則是新台幣2190元，目前專為蘋果用戶及教育學習打造的Logitech For Education系列已經透過嘖嘖平台獨家限量販售，搭配不同產品購買，更享組合優惠價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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