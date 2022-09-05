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羅技G502 X電競滑鼠有線版重量僅89公克 這裝置讓反應速度更快

聯合新聞網／ 楊又肇
▲以G502為基礎打造的G502 X電競滑鼠
▲以G502為基礎打造的G502 X電競滑鼠

羅技稍早宣佈推出以G502為基礎打造的G502 X電競滑鼠，並且推出有線版本的G502 X，以及無線版本的G502 X Lightspeed，另外也推出額外加上RGB燈光效果的無線版本G502 X Plus。

三款設計中，均搭載羅技新版HERO 25K感應元件，並且進一步將滑鼠外殼輕量化，配置同樣採輕量化設計的雙模飛梭滾輪與13組可自訂功能按鍵，在有線版本的G502 X重量僅為89公克，內建電池的無線版本G502 X Lightspeed重量也僅為99公克，至於加上RGB燈光效果的G502 X Plus，重量則達106公克。

▲有線版本的G502 X
▲有線版本的G502 X

而羅技更在三款滑鼠採用全新Lightforce複合式光學微動開關，將傳統以金屬接點觸發設計，改為遮蔽光線進行觸發模式，同時保留微動開關的操作觸感，好處則是加快滑鼠按鍵點擊觸發速度與準確度，同時也能降低傳統機械結構用久造成磨損，導致觸發不正確等問題發生。

另外，針對原本滑鼠上切換DPI設定值的按鍵，此次則是採用可拆換設計，藉此對應不同操作方式，或是換成蓋板避免誤觸。而配合POWERPLAY配件，亦可讓無線版本的G502 X Lightspeed或G502 X Plus可在使用過程同時充電。

至於在G502 X Plus的RGB背光設計，則是透過8組LED燈構成，並且透過軟體定義燈光效果與顏色，同時在使用者握住滑鼠時，LED燈就會自動熄滅，藉此避免電力損耗。

▲無線版本的G502 X Lightspeed
▲無線版本的G502 X Lightspeed

▲額外加上RGB燈光效果的無線版本G502 X Plus
▲額外加上RGB燈光效果的無線版本G502 X Plus

三款G502 X電競滑鼠均提供黑、白兩款配色，G502 X將以79.99美元價格銷售，G502 X Lightspeed則以139.99美元價格銷售，G502 X Plus建議售價則是159.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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