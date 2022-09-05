快訊

外星人來過？暨大校園驚現神秘麥田圈 專家曝真相學生崩潰

【早晨財經速解讀】金融股股息剩1200億元新低 2023金融股股利沒得領？

親愛的「尹核關」們：南韓總統與執政黨內亂實錄

8位堂推高階定位獵戶座系列手把 白色Fu外觀有如Xbox手把

聯合新聞網／ 楊又肇

8位堂 (8BitDo)稍早宣佈推出旗下高階定位的獵戶座系列控制手把，分別區分藍牙、2.4GHz無線連接版本，以及額外推出的有線連接版本，預計在10月28日正式銷售，目前已經開放預購。

其中，藍牙版與2.4GHz無線連接版本均搭載可重複充電的鋰離電子電池，並且隨附一組專用充電座，而有線版本則僅透過USB連接線與裝置連接使用。

至於三款控制手把都採用類似Xbox控制手把的外型，但在底部額外增加兩組按鍵。

而三款控制手把都支援儲存三組按鍵設定資料，方便使用者針對不同遊戲切換，同時也能透過對應Windows、Android或iOS的專用app進行設定。

建議售價方面，藍牙版將以70美元售價銷售，可對應Windows、Android、iOS，以及Nintendo Switch使用，而2.4GHz無線版本則可用於Windows、Android，以及Raspberry Pi開發板打造裝置，建議售價則是50美元，至於有線版本可用於Windows、Android、Raspberry Pi，以及Nintendo Switch，建議售價則是35美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

Xbox Game Pass朋友與家庭訂閱方案價格確定！最多可5人共用

像收購麥塊一樣造福大眾？微軟計畫讓《鬥陣》《暗黑》《COD》登上XGP

Netflix要學學！微軟Xbox Game Pass允許相揪好友共用家庭訂閱方案

Android App跨平台使用快來囉 手機操作連動平板、電視更輕鬆

相關新聞

新款iPhone將漲價 盤點蘋果發表會前的注目新品傳言

蘋果將在7日（台灣時間8日凌晨1點）舉行線上發表會，iPhone 14系列新機將亮相。一些分析師指出，新一代iPhone...

全新未拆第一代iPhone拍賣 飆破107萬天價成交了

全世界第一支智慧手機，是在2007年1月由美國Apple公司已故執行長賈伯斯發布的第一代iPhone。在最近的一次拍賣會上，一部由早期生產的密封原裝iPhone以35,000美元（約107萬台幣）的價

傳iPhone 14 Pro剪瀏海改造型 大螢幕平價款叫Plus

蘋果公司將於8日凌晨舉辦線上特別活動，預計發表iPhone 14系列手機。根據國外網站預測，Pro版本前鏡頭「瀏海」將改...

羅技G502 X電競滑鼠有線版重量僅89公克 這裝置讓反應速度更快

羅技稍早宣佈推出以G502為基礎打造的G502 X電競滑鼠，並且推出有線版本的G502 X，以及無線版本的G502 X Lightspeed，另外也推出額外加上RGB燈光效果的無線版本G502 X Plus。

8位堂推高階定位獵戶座系列手把 白色Fu外觀有如Xbox手把

8位堂 (8BitDo)稍早宣佈推出旗下高階定位的獵戶座系列控制手把，分別區分藍牙、2.4GHz無線連接版本，以及額外推出的有線連接版本，預計在10月28日正式銷售，目前已經開放預購。

HMD Global推出三款更具環保的Nokia品牌手機 同步推出「Circular」手機使用訂閱服務

HMD Global在此次IFA 2022期間，宣佈推出Nokia X30 5G、Nokia G60 5G與Nokia C31三款手機，同時也宣佈將推出名為「Circular」的手機使用訂閱服務，讓使用者能以更環保方式使用手機產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。