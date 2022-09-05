8位堂推高階定位獵戶座系列手把 白色Fu外觀有如Xbox手把

8位堂 (8BitDo)稍早宣佈推出旗下高階定位的獵戶座系列控制手把，分別區分藍牙、2.4GHz無線連接版本，以及額外推出的有線連接版本，預計在10月28日正式銷售，目前已經開放預購。

其中，藍牙版與2.4GHz無線連接版本均搭載可重複充電的鋰離電子電池，並且隨附一組專用充電座，而有線版本則僅透過USB連接線與裝置連接使用。

至於三款控制手把都採用類似Xbox控制手把的外型，但在底部額外增加兩組按鍵。

而三款控制手把都支援儲存三組按鍵設定資料，方便使用者針對不同遊戲切換，同時也能透過對應Windows、Android或iOS的專用app進行設定。

建議售價方面，藍牙版將以70美元售價銷售，可對應Windows、Android、iOS，以及Nintendo Switch使用，而2.4GHz無線版本則可用於Windows、Android，以及Raspberry Pi開發板打造裝置，建議售價則是50美元，至於有線版本可用於Windows、Android、Raspberry Pi，以及Nintendo Switch，建議售價則是35美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦