LG推出可配合LED變化色彩 同時可連接手機播放音樂的MoodUP冰箱

除了推出新款智慧鞋櫃，LG在此次IFA 2022還推出新款搭載LED燈效且內建喇叭的MoodUP冰箱，將可讓冰箱隨著個人喜好調整不同燈光效果，還可以播放音樂。

LG表示，MoodUP冰箱可透過ThinQ app控制燈效，其中提供「季節」、「情緒」、「鮮活」等預設燈光效果，使用者也能自訂不同燈光呈現方式，冰箱上下門分別可對應22種與19種燈光顏色。

而MoodUP冰箱並非只是單純可將燈光點亮，在冰箱長時間未關閉時，燈光就會自動閃爍提醒使用者，而當有人靠近時也會自動點亮，方便使用者在未開室內電燈情況下開啟冰箱 (半夜方便偷開冰箱覓食？)。

至於內建喇叭功能部分，則可透過藍牙方式與手機等裝置連接，同時可以配合LG Music Collection服務收錄音樂內容，讓冰箱燈光隨著音樂跳動、變化。

MoodUP冰箱平常也能將燈光效果關閉，就會僅以原本灰色與白色，以及藍色與粉色表面呈現。

目前LG尚未公佈MoodUP冰箱具體上市資訊，但確定會提供四門款與上層單門+下層雙抽款式，其中四門款還配置InstaView敲敲看門中門，方便使用者透過透明螢幕檢視冰箱冷藏物。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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