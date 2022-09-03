HMD Global推出三款更具環保的Nokia品牌手機 同步推出「Circular」手機使用訂閱服務

HMD Global在此次IFA 2022期間，宣佈推出Nokia X30 5G、Nokia G60 5G與Nokia C31三款手機，同時也宣佈將推出名為「Circular」的手機使用訂閱服務，讓使用者能以更環保方式使用手機產品。

依照HMD Global表示，此次推出的產品都是以更環保、著重永續發展目標打造，例如在Nokia X30 5G採用100%回收鋁材製作框體，同時背蓋採用65%比例回收塑膠製作，而Nokia G60 5G也同樣採用100%回收鋁材製作框體，背蓋則採用60%比例回收塑膠製作，另外更針對手機盒裝設計降低佔用空間，並且取得FSC森林管理委員會認證，強調旗下手機產品能進一步實現減碳目標。

而HMD Global也強調旗下手機產品均保證至少三年的作業系統升級，因此能確保手機有更長的使用壽命，而不會太快出現不堪使用情況。

進軍手機訂閱使用市場

此次同步宣佈推出的「Circular」手機使用訂閱服務，則是先針對英國與德國市場提供，但未來也會在幾個月內於全球更多市場提供此項服務，將可讓使用者以每月12.50英鎊起跳金額 (約新台幣450元)訂閱，即可「訂閱」使用任何一款HMD Global推出的Nokia品牌手機，並且由HMD Global提供後續維修，若手機無法繼續使用，或是因故遭竊、遺失，亦可更換新手機繼續使用。

不過，此項服務必須使用滿3個月才能選擇隨時終止，或是申請更換其他款式手機，但如果是在試用14天內不滿意，則可選擇全額退費。至於在此項服務中，使用者可以選擇繼續使用既有手機門號，或是使用HMD Global在英國等地提供的HMD Mobile SIM門號服務。

至於此次推出的手機，Nokia X30 5G採用6.43吋、1080P解析度、支援90Hz畫面更新率的OLED螢幕，搭配Qualcomm Snapdragon 695處理器，以及6GB或8GB記憶體，加上128GB或256GB儲存容量，主相機則採用5000萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及1600萬畫素視訊鏡頭，預計在9月下旬進入市場銷售，建議售價為529歐元起跳。

Nokia G60 5G則同樣採用Snapdragon 695處理器，螢幕則改為6.58吋LCD面板，支援120Hz畫面更新率，並且搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，主相機則搭載5000萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，建議售價則是319歐元起跳，將從即日起開放英國市場銷售。

另一款Nokia C31，則是採用6.7吋螢幕，搭配紫光展銳Unisoc 9863A1處理器，搭配3GB或4GB記憶體，以及32GB或128GB儲存容量，主相機則僅配置一組1300萬畫素廣角鏡頭，建議售價則是129歐元起跳，暫時尚未公佈具體上市時間。

HMD Global此次也推出新款平板裝置Nokia T21，將以239歐元起跳價格銷售，另外更同步推出新款無線藍牙ㄒ行動音響Nokia Portable Wireless Speaker 2與真無線耳機Nokia Clarity Earbuds 2 Pro。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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