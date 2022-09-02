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傳iPhone 14 Pro剪瀏海改造型 大螢幕平價款叫Plus

中央社／ 台北2日電
蘋果公司將於8日凌晨舉辦線上特別活動，預計發表iPhone 14系列手機。路透
蘋果公司將於8日凌晨舉辦線上特別活動，預計發表iPhone 14系列手機。路透

蘋果公司將於8日凌晨舉辦線上特別活動，預計發表iPhone 14系列手機。根據國外網站預測，Pro版本前鏡頭「瀏海」將改為「長藥丸」造型，而非驚嘆號；今年新增6.7吋大螢幕平價款正式名稱也不是流傳已久的iPhone 14 Max，而是iPhone 14 Plus。

9to5Mac網站引述匿名人士消息指出，蘋果將在iPhone 14 Pro系列螢幕上方的圓形挖孔和長條形挖孔之間，放進可顯示正在使用麥克風或相機的隱私指示燈，並透過軟體方式在兩個挖孔間顯示黑色區域，看起來就像單顆長條藥丸的形狀，相機App也會重新設計來因應這樣的調整。

9to5Mac表示，目前蘋果在iPhone螢幕「瀏海」的右邊角落顯示隱私指示燈，當App使用麥克風時會亮起橘燈，使用相機會亮起綠燈；由於顯示區域有限，如果App同時使用麥克風和相機時，只會亮起綠色指示燈。

消息指出，在iPhone 14 Pro系列上，兩個指示燈會移到更顯眼的位置，來達成與MacBook更加一致的使用體驗。當App同時使用麥克風和相機時，也能同時顯示兩個隱私指示燈。

此外，一位名為Tommy Boi的推特用戶1日發布iPhone新機透明殼的照片，外盒印刷寫著適用於iPhone 14 Plus，可能是流傳已久的6.7吋大螢幕平價機型。

9to5Mac網站分析，蘋果最早在2014年發表的iPhone6 Plus使用Plus名稱，至今iPhone 6系列仍是蘋果最暢銷手機之一。隨著iPhone 14 Pro版本傳出可能漲價，配備6.7吋大螢幕卻更便宜的iPhone 14 Plus有望成為今年的搶手貨。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）日前發文預測，蘋果8日除了發表iPhone 14系列之外，還將推出3款Apple Watch智慧手錶，包括標準版Apple WatchSeries 8、配備更大螢幕及強化鈦合金錶殼的AppleWatch Pro、主打平價的Apple Watch SE2。

葛曼也認為，蘋果將在10月舉辦另一場發表會，推出新一代iPad Pro、入門款iPad，以及搭載全新M2 Pro晶片的Mac電腦。

燈會 漲價

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