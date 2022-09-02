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台灣大併台灣之星、遠傳併亞太 會員：別降速，其他好談

DailyView網路溫度計／ 陳盈蓉
圖／台灣大哥大、遠傳電信提供
圖／台灣大哥大、遠傳電信提供

國家通訊傳播委員會（NCC）表示「台灣大哥大股份有限公司擬申請合併台灣之星電信股份有限公司」和「遠傳電信股份有限公司擬申請合併亞太電信股份有限公司」分別於2月10日、3月23日向該會申請，鑒於電信業這兩大合併案，會涉及民眾權益重大事項，依行政程序法第55條及本會召開聽證會作業要點規定，將分別辦理聽證會。

電信業兩大合併案近一年網路聲量 高峰都落在宣布當天

根據NCC統計顯示，在2011年、2012年時，台灣5家電信業者的行動產值最高近2300億元，但是到了2020年則只剩1500億元，其中2013年行動語音服務約770多億元，2020年僅剩510億元，主因是科技越來越進步，像LINE、FB等通訊軟體皆都可進行通訊，進而導致產業整個往下走，不過仍有部分加值服務（數據）表現不錯。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「台哥大合併台灣之星」（時間：2021/09/01 - 2022/08/31）近一年網路聲量，共有13,007筆，討論高峰落在2021年12月30日這天，是台灣大哥大宣布要合併台灣之星的日子，不僅媒體狂報導系列議題，各大論壇網友也議論紛紛。

電信業兩大合併案近一年網路聲量　高峰都落在宣布當天

再者，同樣透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「遠傳合併亞太電信」（時間：2021/09/01 - 2022/08/31）近一年網路聲量，共有7,618筆，高峰一樣落在遠傳電信宣布合併亞太電信那天，這兩大合併，使電信業全盛時期共有5家業者，正式回歸到三雄鼎立局面。

電信業兩大合併案近一年網路聲量　高峰都落在宣布當天

台灣大願維持台灣之星終身合約 遠傳依亞太原合約續約

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，這兩大合併案，台灣大有表明願意維持台灣之星終身合約；至於遠傳電信則將做到零衝擊，會依亞大電信原合約續約，對於消費者保護上，都有給予初步的承諾，更詳細權益重大事項，NCC將於9月底或10月初分別召開二場聽證會。

NCC進一步說明，依據電信管理法第26條第1項規定，電信事業讓與或受讓全部或主要部分營業或財產，或相互間合併，或相互間直接或間接投資他方有表決權之股份總數或資本總額達主管機關公告一定比率以上者，應向該會申請核准。

審理時，將依同條文第6項之規定，考量資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭及國家安全等因素辦理審查，另對於促進基站涵蓋、員工權益保障等，亦將納入會議議題。

這兩場聽證會，也都會邀集相關當事人、利害關係人及鑑定人與會表達意見，包含電信產業發展、市場公平競爭，未來行動通訊整合、資源分配、利用、維護用戶及其事項，後續該會將審酌各界意見，作為評估之重要參考。

這次此消息一出，PTT版上網友紛紛表示：「果然遠傳用續約的方式，意料中」、「別降速，其他好談」、「維持是維持，但會限速到你自己換約」、「不綁約就是直接照牌價，但牌價有可能調整」、「獲利王絕對會讓你自願放棄終生的」、「只認有合約的，沒合約的自求多福」、「公司法企業合併本來就該承受原來的合約」、「9月底是能不能完成合併呀？台星速度有感變很低了」。

image source：PTT

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月01日至2022年08月31日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台哥大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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