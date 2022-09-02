微軟可能計畫簡化Surface產品線 傳將把Surface Pro與Surface Pro X合併
在蘋果順利以Arm架構設計的Apple Silicon處理器「重新」打造Mac系列，並且順利獲得市場支持之後，微軟接下來顯然也計畫擴大往Arm架構市場靠攏。在接下來的Surface產品規劃中，微軟可能計畫將原本僅對應x86架構處理器的Surface Pro系列，與對應Arm架構處理器設計的Surface Pro X合併為同一產品線，意味新款Surface Pro系列將能選擇Intel、AMD，以及Arm架構設計的處理器規格。
將原本對應不同架構設計的產品合併，對微軟而言將能簡化產品複雜度，甚至直接共用相同機構設計，藉此降低產品製作成本，並且加快產品進入市場銷售時間。
若沒意外，今年下半年預計推出的新款Surface Pro 9，或許就能看見這樣的產品定位調整，同時更意味未來將不會額外區分Surface Pro X系列產品。
在蘋果成功藉由Arm架構打造Apple Silicon處理器，並且大幅改善Mac系列機種電池續航與運作時的發熱表現，同時也能對應更高運算效能之後，原本與Intel、AMD維持長期合作的微軟，近年也持續嘗試重啟採用Arm架構處理器，並且與Qualcomm深入合作，讓Windows作業系統能以原生相容方式在Snapdragon處理器硬體環境運作。
不過，相較蘋果全面捨棄採用Intel處理器的情況，微軟仍維持與多元處理器發展模式，因此不會因為開始採用Arm架構運算模式，進而捨棄原本與Intel、AMD長久合作關係。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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