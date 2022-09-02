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聯想於IFA 2022更新諸多筆電、平板、機上盒裝置與螢幕 滿足不同需求

聯合新聞網／ 楊又肇

除了公佈將螢幕尺寸放大至16.3吋的螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold，聯想在此次IFA 2022期間也更新諸多筆電、平板與機上盒裝置，同時也更新多款外接顯示螢幕配件。

此次更新的第三代ThinkBook 16p，主要針對內容創作者打造，其中採用AMD Ryzen 9 6000 H系列處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 3060獨立顯示卡，配置16吋、窄邊框設計的2.5K解析度IPS顯示螢幕，符合德國萊茵TÜV Rheinland低藍光與TÜV Eyesafe認證，並且搭載支援隨環境光源調整螢幕與鍵盤背光亮度功能，螢幕本身更提供最高400 nits亮度、60Hz畫面更新率，以及最高500 nits亮度與165Hz畫面更新率兩種規格。

其他規格，則包含對應最高32GB LPDDR5雙通道記憶體與2TB雙SSD儲存容量，電池規格則採71WHr，約可對應2天使用時間。連接部分則提供兩組對應USB 4.0規格的USB-C，另外也提供兩組USB-A 3.2 Gen 2與一組HDMI輸出，另外也提供指紋辨識與可對應人臉識別、Full HD解像能力的紅外線視訊鏡頭，聲音部分則支援Dolby Atmos音效技術。

第三代ThinkBook 16p目前已經在特定市場推出，建議售價則從1999歐元起跳。

而針對目前遠距工作、學習等使用需求，聯想分別推出16吋設計的IdeaPad 5i Chromebook，以及第二代Tab P11 Pro與Tab P11平板裝置。

IdeaPad 5i Chromebook採16吋螢幕設計，配置2.5K解析度螢幕，支援120Hz畫面更新率，採用Intel第12代Core-i3處理器，本身可對應長達12小時電池續航時間，並且將鍵盤按鍵行程加大至1.5mm，同時也將觸控板面積加大，讓使用者能更舒適操作，更可透過Full HD解像力表現的視訊鏡頭進行線上會議，以及透過Wi-Fi 6E提高無線連接速率。

至於此次更新的Tab P11 Pro與Tab P11兩款平板，前者採11.2吋螢幕、對應600 nits亮度與120Hz畫面更新率，本身採用聯發科Kompanio 1300T處理器，搭配最高8GB記憶體，可對應14小時使用時間，並且可配合聯想可拆卸鍵盤增加使用輸入便利性，同時也支援聯想手寫筆，可配合Instant Memo在螢幕上鎖情況下進行筆記。

Tab P11則同樣採用11.2吋螢幕，並且支援120Hz畫面更新率，處理器則換成聯發科Helio G99，記憶體最高配置6GB。

建議售價方面，IdeaPad 5i Chromebook將在今年9月推出，建議售價從549歐元起跳，而Tab P11 Pro也會在9月推出，建議售價從499歐元起跳，至於Tab P11則要等到今年11月推出，建議售價則從299歐元起跳。

另外，聯想此次也宣佈針對企業端推出ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise，藉由更小機身設計，讓企業用戶能以ChromeOS作業系統對應各類以線上處理為主的工作事項。

硬體方面採用Intel第12代Core i5處理器，可配合ChromeOS作業系統使用虛擬桌面功能，最多可對應4組螢幕顯示輸出，本身也對應Wi-Fi 6E無線網路連接功能。而藉由小於1公升容積的機身設計，更方便企業應用在各類運算場合，例如作為一般員工作業使用，或是當作門市使用收銀設備，甚至是需要經常機動改變使用地點的情況，可以很方便地配合外接螢幕、滑鼠及鍵盤快速搭建。

此次發表產品中，聯想也公佈諸多外接螢幕配件，包含Legion Y32p-30 Gaming Monitor、Legion Y32p-30 Gaming Monitor、ThinkVision T34w-30 Monitor、ThinkVision S25e-30 Monitor、ThinkVision T32h-30 Monitor，以及ThinkVision T24i-30 Monitor等，藉此對應不同螢幕使用需求。

建議售價部分，ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise將在今年12月正式推出，建議售價從299歐元起跳。而此次公佈螢幕配件部分，僅ThinkVision T24i-30 Monitor會在今年12月率先推出，建議售價為2490歐元，其餘螢幕配件則要等到明年1月才會推出，建議售價則從169歐元起跳，最高售價為999歐元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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