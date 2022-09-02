Xperia 5 IV快速動手玩，跟去年推出的Xperia 5 III有什麼不同？

Sony Mobile正式揭曉Xperia 5 IV之後，筆者也實際快速體驗新機，並且與去年推出的Xperia 5 III比較，看看兩款手機差異之處。

先簡單整理此次Xperia 5 IV重點設計，處理器採Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1、搭配8GB記憶體與256GB儲存容量，更可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，

整體仍維持採用6.1吋OLED螢幕，解析度維持在Full HD+，一樣支援120Hz畫面更新率，但機身寬度調整為67.1mm，高度則是155.74mm，相較去年推出機種採用寬68mm、長157mm略小一些，厚度則維持8.2mm，但重量為172公克，比Xperia 5 III的168公克重了一些。

▲左為去年推出的Xperia 5 III，外觀與此次推出的Xperia 5 IV明顯不同

▲邊框也調整為霧面，並且改為平框設計

機身一樣維持搭載3.5mm耳機孔，同樣維持IP65/IP68最高等級防水防塵設計，但設計視覺則採與Xperia 5 III圓弧霧面邊框與亮面背蓋設計不同，改為與Xperia 1 IV相同的霧面背蓋與平面設計邊框，另外也成為Xperia 5系列第一款搭載無線充電的機種，並且將電池容量增加至5000mAh，因此待機使用時間也變得更長。

依照Sony Mobile說明，Xperia 5 IV依舊不是定調「小尺寸手機」，以目前市面推出機種來看，Xperia 5 IV確實也不是最小尺寸設計，而是設定為合乎單手方便使用的旗艦手機。

▲Xperia 5 IV依舊不是定調「小尺寸手機」，而是「合手使用手機」

▲此次設計風格跟進Xperia 1 IV

而雖然產品設計有不少直接「複製」Xperia 1 IV，但基於產品定位而有些規格功能上的差異，例如相比Xperia 1 IV，或是去年推出的Xperia 5 III，在主相機長焦鏡頭部分就少了對應真實光學變焦的潛望式鏡頭設計，變成以定焦形式設計的1200萬畫素、60mm焦距、f/2.4光圈長焦鏡頭。

▲與去年推出的Xperia 5 III相機規格，在長焦鏡頭部分有明顯不同

不過，相比Xperia 5 III則是在鏡頭拍攝功能上的強化，例如在長焦鏡頭也支援4K 120fps錄影、每秒20張拍攝及眼部追焦功能，加上機身額外增加無線充電，電池容量更增加至5000mAh，因此相比之下還是有明顯「升級」。

▲與其聚焦在長焦鏡頭規格改變，更應該看見此次在更常使用的廣角鏡頭與超廣角鏡頭設計均比照Xperia 1 IV，而長焦鏡頭其實也支援4K 120fps錄影、每秒20張拍攝及眼部追焦功能

以產品定位來看，Sony Mobile將Xperia 5 IV設定在希望手機尺寸小一點、色彩活潑一些，同時也希望相機功能可以更進階，並且具備更完整影音創作功能的產品定位，因此除了螢幕規格、相機的長焦鏡頭設計不同之外，其餘設計與使用體驗幾乎與Xepria 1 IV相同，因此就看使用者實際需求，例如在拍攝功能有更高要求的話，建議就選Xperia 1 IV，或是功能更均衡、更合手使用的Xperia 5 IV。

▲恰好合手的使用體驗

▲相機功能基本上與Xperia 1 IV沒有太大差異

另外，Xperia 5 IV同樣支援先前推出的藍牙手把及外接螢幕配件，藉此透過手機以YouTube連動直播，而本身也能配合Music Pro app進行收音，並且能藉由Sony雲端技術後製輸出貼近錄音室般的聲音品質，因此同樣可讓使用者進行各類影音創作。

▲同樣支援先前推出的藍牙手把及外接螢幕配件，並且能直接連接YouTube進行線上直播

至於在遊戲體驗部分，Xperia 5 IV同樣標榜情藉由21:9顯示比例、120fps畫面更新率，以及配合遊戲增強器軟體功能提升遊戲體驗，甚至也能在遊戲過程進行直播互動，因此也預期能吸引更多遊戲玩家青睞。

目前Xperia 5 IV尚未公佈具體售價，但確定會在9月期間陸續在全球市場推出，而台灣地區預計會在9月下旬公佈在地售價，機身則分別推出黑色、白色與綠色三款配色，台灣上市版本分別以創意黑、活力白與風格綠為稱。

▲Xperia 5 IV分別推出創意黑、活力白與風格綠三款配色

▲一樣針對此次推出新機提供強固保護殼配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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