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全新未拆第一代iPhone拍賣 飆破107萬天價成交了

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了

全世界第一支智慧手機，是在2007年1月由美國Apple公司已故執行長賈伯斯發布的第一代iPhone。在最近的一次拍賣會上，一部由早期生產的密封原裝iPhone以35,000美元（約107萬台幣）的價格售出。

改變世界的手機

根據包裝盒的設計，這款iPhone屬於2007年6月iPhone上市後最初幾個月銷售的最初一批iPhone機型，因為主畫面不包括iTunes商店圖標。iTunes商店的應用最初並不包括在iPhone上，直到幾個月後，隨著2007年9月iPhone OS 1.1的發布才被加入。

隨後，iPhone的包裝盒設計被更新，增加了這個圖標。

該清單沒有提供任何關於盒子裡的實際iPhone狀況的線索，但鑑於它仍然是密封的，它應該是全新的狀態。

未開封的第一代原裝蘋果iPhone，型號A1203，訂單MA712LL／A（8GB）。盒子上有一個1:1大小的iPhone圖像，螢幕上有12個圖標，表明它是最早的生產（2007年）；第13個圖標，用於iTunes，在這一年晚些時候出現。在全新的、工廠密封的狀態下。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 智慧手機 iTunes

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