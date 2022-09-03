全新未拆第一代iPhone拍賣 飆破107萬天價成交了
全世界第一支智慧手機，是在2007年1月由美國Apple公司已故執行長賈伯斯發布的第一代iPhone。在最近的一次拍賣會上，一部由早期生產的密封原裝iPhone以35,000美元（約107萬台幣）的價格售出。
改變世界的手機
根據包裝盒的設計，這款iPhone屬於2007年6月iPhone上市後最初幾個月銷售的最初一批iPhone機型，因為主畫面不包括iTunes商店圖標。iTunes商店的應用最初並不包括在iPhone上，直到幾個月後，隨著2007年9月iPhone OS 1.1的發布才被加入。
隨後，iPhone的包裝盒設計被更新，增加了這個圖標。
該清單沒有提供任何關於盒子裡的實際iPhone狀況的線索，但鑑於它仍然是密封的，它應該是全新的狀態。
未開封的第一代原裝蘋果iPhone，型號A1203，訂單MA712LL／A（8GB）。盒子上有一個1:1大小的iPhone圖像，螢幕上有12個圖標，表明它是最早的生產（2007年）；第13個圖標，用於iTunes，在這一年晚些時候出現。在全新的、工廠密封的狀態下。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【快報】iPhone 14來囉！9/8蘋果發表會 5大類新品預測曝...這款台灣恐非首發
📢 靜音沒用了！LINE更新這1功能 網崩潰狂被騷擾「老闆最開心」
📢 對有錢人不藏私「保證先拿到」！豪奢版iPhone 14 Pro螢幕真的長這樣
📢 他問大尺寸iPhone怎麼「單手快轉影片」？網友整個歪樓:想幹嘛
📢 【周報】你會說「卸載」嗎？PS VR2恐變PS5魔王大禮包？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言