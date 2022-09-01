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iPhone 14價格外洩搞心理戰 一圖PK三星S22逼安卓粉換機？

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14系列價格曝光，平價版6.1吋iPhone 14的128GB價格為799美元（約台幣2萬4366元）。（翻攝自theapplehub推特）
iPhone 14系列價格曝光，平價版6.1吋iPhone 14的128GB價格為799美元（約台幣2萬4366元）。（翻攝自theapplehub推特）

蘋果（Apple）秋季發表會將於台灣時間9月8日凌晨1點登場，iPhone 14系列是外界最受矚目的新品，其相關定價也遭曝光，iPhone 14定價約落在台幣2萬4366元起，算是真的平價。《聯合新聞網》也依網路曝光的價格，比較今年最夯的安卓旗艦手機－三星S22系列，看看誰最划算。

今年最夯的安卓旗艦手機就屬三星S22系列，《聯合新聞網》將它與蘋果iPhone 14系列曝光的定價來做比較。（製圖／聯合新聞網）
今年最夯的安卓旗艦手機就屬三星S22系列，《聯合新聞網》將它與蘋果iPhone 14系列曝光的定價來做比較。（製圖／聯合新聞網）

平價版iPhone 14約台幣2萬4

外媒秀出疑似iPhone 14系列定價圖片顯示，平價版6.1吋iPhone 14的128GB價格為799美元（約台幣2萬4366元），最常用的256GB版本為899美元（約台幣2萬7416元），6.7吋iPhone 14 Max為899美元起（約台幣2萬7416元）；儲存空間則有128GB、256GB和512GB可供選擇。

旗艦機部分，6.1吋iPhone 14 Pro為1099美元起（約台幣3萬3515元起）、6.7吋iPhone 14 Pro Max為1199美元（約台幣3萬6564元），儲存空間比平價版多了1TB可選擇，也沒有外傳將有2TB的選項。整體看來，平價版價格還算「平價」。

三星S22對決蘋果iPhone 14價差小

《聯合新聞網》只以定價考量，將蘋果iPhone 14系列可能價格與今年安卓賣最夯的旗艦手機三星6.1吋Galaxy S22、6.6吋S22+與6.8吋S22 Ultra做比較。6.1吋Galaxy S22的128GB為2萬4900元，與平價版6.1吋iPhone 14約台幣2萬4366元差異不大。

6.8吋Galaxy S22+為2萬9900元起，與6.7吋iPhone 14 Max約台幣2萬7416元比較貴上近2500元，但若與iPhone 14 Pro的約台幣3萬3515元相比則便宜3600元。不過，不管是Galaxy S22或S22+，都沒有512GB版本，像相於蘋果選擇性較少。

S22 Ultra 512GB版本較便宜

最後Galaxy S22 Ultra沒有128GB和1TB版本，256GB版本為3萬8900元，iPhone 14 Pro Max 256GB版本為1299美元（約台幣3萬9580元），便宜了700元左右，512GB版本兩者則有明顯價差，三星比蘋果便宜4千元左右，整體下來蘋果iPhone 14系列價格訂定上相當微妙，不貴也不便宜的價格也可能讓安卓粉心動換機，但台灣定價仍需等到蘋果發表會後才能確定。

三星Galaxy S22 Ultra沒有128GB和1TB版本，而iPhone 14 Pro Max有128GB、256GB、512GB及1TB版本可選擇。（翻攝自三星官網）
三星Galaxy S22 Ultra沒有128GB和1TB版本，而iPhone 14 Pro Max有128GB、256GB、512GB及1TB版本可選擇。（翻攝自三星官網）

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