好酷！聯想新頭戴裝置「T1眼鏡」 可連結手機當延伸螢幕

聯想過去針對企業使用需求推出擴增實境頭戴裝置ThinkReality系列，此次在IFA 2022展期宣佈推出新款T1眼鏡顯示裝置，藉此對應個人遊戲、串流影音服務使用需求，並且確保觀看時的隱私安全，以及方便隨身攜帶使用體驗。

就設計來看，T1眼鏡顯示裝置並非歸類在智慧眼鏡，而是作為可連接各類手機、平板或手機當作「延伸螢幕」的裝置。

本身採隨插即用的設計，透過USB-C即可與各類裝置連接使用，並且透過micro OLED對應單眼可達1920 x 1080解析度的視覺表現，畫面更新率則對應60Hz，主要滿足使用者方便隨身攜帶，可透過大尺寸畫面觀看內容的需求。

T1眼鏡顯示裝置透過單一線路與裝置連接，除了透過USB-C以相容HDMI形式傳輸影音內容，本身也能透過蘋果Lighting轉接配件，搭配USB-C線材與iPhone機種連接使用，或是直接以Lightning to USB-C線材與iPhone連接使用。

眼鏡本身符合德國萊茵抗藍光與閃爍認證，並且提供三組鼻樑架對應不同配戴使用需求。

聯想預計在今年下半年以Yoga Glasses名稱於中國市場銷售此款眼鏡裝置，其他市場則會在2023年推出，目前暫時尚未公佈具體售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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