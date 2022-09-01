對決Asus！聯想筆電螢幕也可「折」 新ThinkPad X1 Fold增至16.3吋

在2020年的CES揭曉旗下首款螢幕可凹折筆電ThinkPad X1 Fold之後，聯想在此次IFA 2022宣佈推出將螢幕尺寸增加至16.3吋設計的全新版本，名稱依然維持採用ThinkPad X1 Fold。

此外，聯想也強調此次採16.3吋螢幕設計的ThinkPad X1 Fold，將是目前市場最輕盈的螢幕可凹折筆電，並且透過可凹折螢幕設計，對應更多元的筆電使用體驗。相較2020年推出版本，將在螢幕尺寸增大22%，而厚度則減少25%，更強調將螢幕邊框進一步收窄，背面更採用100%可回收編織纖維打造。

螢幕除了放大為16.3吋，並且採OLED可凹折面板設計，本身更採4:3顯示比例、2560 x 2024解析度，並且支援600nits HDR與Dolby Vision顯示規格表現，邊框更收窄至10mm寬幅，攤開後的機身厚度為8.6mm，折合後的厚度則是17.4mm，本身也對應美國軍規MIL-STD-810H防護規格。

使用模式一樣可攤開變成平板、螢幕，或是凹折變成筆電使用模式，並且可配合全尺寸、搭載TrackPoint小紅點的磁吸鍵盤使用，藉此變成一台約12吋螢幕大小的筆電，整體重量則是1.9公斤左右。

硬體規格方面，新款ThinkPad X1 Fold採用Intel Evo設計，並且符合vPro規格，最高搭載Intel第12代Core i7處理器，搭配Intel Iris Xe顯示設計，並且搭載最高32GB LPDDR5記憶體與最高可達1TB的SSD儲存容量，電池則採用48 Whr規格，支援65W快充，可在半小時內充入4小時可用電量。

其他設計部分，則包含搭載兩組支援Thunderbolt 4的USB-C連接埠，以及一組對應USB-C 3.2 Gen 2的連接埠，本身也支援安裝nano SIM卡上網，無線網路則對應Wi-Fi 6E，或是選擇5G聯網功能，另外也支援藍牙5.2，作業系統則最高可選擇採用Windows 11 Pro。

另外，新款ThinkPad X1 Fold同樣支援聯想手寫筆操作，可對應4096階壓感表現，本身電力可維持長達400天待機時間，並且可在機身按鍵自訂快捷操作功能。

新款ThinkPad X1 Fold預計在今年11月開放銷售，建議售價則從2499美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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