HyperX首款Armada系列電競螢幕來了！搭配立架調整螢幕更方便

日前在Gamescom 2022期間揭曉的Armada 25吋、27吋電競螢幕，以及對應支架配件，是HyperX由HP收購、繼真無線耳機Cloud Mix Buds之後，推出的第二款全新類別產品，目前也公佈在台售價，分別將以新台幣14400元起跳價格銷售。

HyperX表示，初期僅先提供包含桌面立架配件的Armada 25吋、27吋電競螢幕組合，日後也會單獨銷售立架配件，讓使用者能擴充既有螢幕使用模式，或是配合既有螢幕使用，透過立架可調整高低、左右位置，以及螢幕方向的設計，藉此對應更多元的螢幕觀看使用體驗。

在進一步說明中，HyperX表示由HP收購後，內部已經著手規劃不同產品發展，而此次宣佈推出螢幕產品，主要也是著重更多使用者在螢幕使用體驗上的需求，例如針對一般使用情境與遊戲使用模式會有不同需求，同時在創作過程可能會有多組螢幕使用需求，希望能讓使用者能以更具彈性方式使用螢幕。

而Armada 25吋、27吋電競螢幕均採用友達IPS面板，並且符合NVIDIA G-Sync抗畫面撕裂技術，前者對應24.5吋、1920 x 1080解析度，以及240Hz畫面更新率與1毫秒反應率，後者則對應27吋、2560 x 1440解析度，以及165Hz畫面更新率與1毫秒反應率，並且符合VESA Display HDR 400認證。

至於立架則可對應最大單組32吋、9公斤以內的螢幕承重，最高可擴充達4組25吋螢幕，並且可對應符合VESA 75mm x 100mm規格的螢幕鎖點，同時強調能在不透過工具情況下，即可快速安裝或移除。

目前Armada 25吋電競螢幕建議售價為新台幣14400元，27吋版本則以新台幣15700元價格銷售，將從即日起開放預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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