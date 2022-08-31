好消息！Apple Watch 8貨源足夠不怕缺貨 但他還爆這1遺憾事

想買Apple Watch 8看過來！蘋果（Apple）將於台灣時間9月8日凌晨1點舉行秋季發表會，外界預期智慧手錶Apple Watch 8、Apple Watch Pro及Apple Watch SE 2有望登場。據國外部落客曝光新資訊，Apple Watch 8恐怕一則以喜一則以憂了。

據《macrumors》報導，部落客ShrimpApplePro表示，Apple Watch 8仍然會提供41mm和45mm的外殼尺寸，錶殼顏色只剩午夜色、星光色及紅色（(PRODUCT) RED），而Apple Watch 7的錶殼提供午夜色、星光色、綠色、藍色、紅色，Apple Watch 8少了綠色與藍色，選擇性較少。不過他爆料，這次的Apple Watch 8紅色將會是新色調的紅色。

Apple Watch 7提供午夜色、星光色、綠色、藍色、紅色，但Apple Watch 8傳出除了有新紅色之外，只剩午夜色、星光色等3色。（翻攝自macrumors）

除此之外，他還提到大家未來不太會發現到的Apple Watch 8「微調小細節」，外盒的膠條部分，在撕下後，外盒上頭的膠水含量更多，目的在於更能夠確認盒子已被打開，這一項調整後的包裝方式也會套用在iPhone 14系列。

去（2021）年Apple Watch在10月初開賣，曾引起全球大缺貨，當時的第一批售罄後的半小時，部份款式的Apple Watch已將出貨時間拉長到1個月後。這次ShrimpApplePro爆料，此次Apple Watch 8的庫存相當充足，未來開賣較不會有「即刻缺貨」問題，果粉真的可以好好花錢拿到「準時到達」的Apple Watch 8了。

其他關於Apple Watch 8的相關爆料，包含外觀與Apple Watch 7相似、採用S8晶片，新增體溫量測，並有車禍檢測和自動報警功能，另外更有「低功耗模式」可解決蘋果手錶的痛點，也許不再「一天一充」，延長電池壽命，價格約在399美元起（約台幣1萬2075元起）。

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