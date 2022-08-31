iPhone 14能否支援衛星聯網服務 他稱蘋果要做關鍵這一事

持續關注蘋果產業供應的分析師郭明錤透露，蘋果已經在iPhone 14正式量產前完成衛星訊號連接測試，但最終是否會在市售機種提供此項功能，主要還是取決蘋果最終與衛星聯網服務業者是否談定合適商業模式。

依照郭明錤說法，蘋果確實在iPhone 14增加衛星聯網功能，同時也在市售機種實際量產前完成此項功能測試，但會視蘋果是否與衛星聯網服務業者談定合作模式，才會讓衛星聯網變成正式功能。

而蘋果計畫在iPhone加入支援衛星聯網通訊服務，主要是考量在近年日益頻繁的自然災害，以及地緣政治衝突影響下，可能會讓現有智慧型手機難以透過原本的電信服務上網，而透過衛星通訊則可實現緊急簡訊/語音服務使用模式。

同時，郭明錤表示蘋果最早從iPhone 13就開始測試衛星聯網服務，但最終是因為無法確認其商用模式，因此最終取消。不過，從目前越來越多業者加入提供衛星聯網服務來看，顯然蘋果認為將可藉由衛星聯網服務創造全新發展。

除了蘋果，先前聯發科已經表明將進一步串連衛星通訊應用服務，並且透過其處理器設計讓智慧型手機能直接連接衛星網路訊號。華為方面預期也會在旗下產品加入支援衛星聯網服務功能，在接下來即將發表的Mate 50系列，將有可能透過中國地區的北斗衛星對應緊急簡訊傳遞功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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