可領新手機了！三星開放首波預購者領Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4

日前公佈第四代螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4與Galaxy Z Flip 4在台上市資訊後，三星今日 (8/30)開放首波完成預購的消費者領機。

台灣三星行動通訊事業部執行副總經理陳啟蒙表示，此次預購在三星智慧館與三星商城預購量，相比前一款Z系列預購量約成長20%，其中Galaxy Z Fold 4成長幅度更比Galaxy Z Fold 3達2倍。

而依照三星統計，Galaxy Z Fold 4與Galaxy Z Flip 4的預購量各佔一半，Galaxy Z Fold 4以「雪松綠」較受歡迎，Galaxy Z Flip 4則以「精靈紫」最為搶手，而Galaxy Z Fold 4的儲存容量仍以512GB規格最為熱門，而加上1TB容量規格，約佔此次預購量的一半。

同時，陳啟蒙也表示此次新機將能吸引更多人加入螢幕可凹折手機使用行列，同時也能吸引競爭品牌用戶加入。

Galaxy Z Fold 4採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，搭載12GB記憶體，搭配256GB或512GB儲存容量，特定市場將會額外推出1TB儲存容量版本，而電池則維持與Galaxy Z Fold 3相同的4400mAh電池容量，並且支援25W有線快充，以及15W無線充電功率，可在有線情況下於30分鐘內充入50%電量，另外也支援無線反向充電。

而螢幕設計，則是分別搭載內側7.6吋Dynamic AMOLED 2X螢幕與外側6.2吋Dynamic AMOLED 2X螢幕，兩者均支援120Hz畫面更新率，而外側螢幕顯示比例調整為23.1:9，相較過往機種略寬一些，並且以康寧Gorilla Glass Victus+強化玻璃保護，內側螢幕則採2176 x 1812解析度，並且換上新一代的UTG超薄螢幕作為保護，強度約提升45%，螢幕最高亮度更提升至1000 nits。

此外，Galaxy Z Fold 4則是藉由縮減邊框寬幅等設計，讓機身整體重量從前一代機種的271公克減少為263公克。其他部分，則同樣支援S Pen，以及IPX8等級防水防塵設計，側面的電源按鍵同樣整合指紋辨識器功能。至於機身一樣未提供收納S Pen的設計，一樣必須配合保護皮套配件收納。

至於Galaxy Z Flip 4則在基本設計沒有太大改變，主要也是針對螢幕、相機、電池容量等細節做改善，並且維持鎖定時尚風格設計，此次同樣推出能以多種色彩組合的Bespoke Edition系列，但目前並未計畫在台提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦