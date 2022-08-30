遊戲螢幕還能調整「曲度」！CORSAIR這款螢幕可從平面變曲面

CORSAIR宣佈與LG Display合作，推出可依照使用需求調整曲度表現的遊戲螢幕XENEON FLEX 45WQHD240 OLED。

此款遊戲螢幕基於LG Display打造的W-OLED面板技術，同時也採用LG Display去年初於CES 2021期間展示可從平面變成曲面使用模式的螢幕設計，但尺寸則是調整為45吋，並且對應3440 × 1440解析度與21:9顯示比例，另外也搭載LG Display旗下低藍光技術，藉此降低眩光與反射情況。

螢幕則最高對應1000 nits亮度表現，對比則可達1350000：1，並且支援0.03毫秒低延遲顯示表現，畫面更新率則支援240Hz規格，螢幕開關機速度更可在0.01毫秒內完成，本身也支援NVIDIA G-SYNC與AMD FreeSync Premium抗畫面撕裂技術。

另外，此款遊戲螢幕採用抗老化設計，將能確保OLED面板使用壽命，將提供3年使用壽命與壞點保固，但目前CORSAIR尚未公佈此款螢幕具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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