華碩ROG Phone 6D Ultimate來啦！9月19日登場、規格細節曝光

華碩稍早證實將於9月19日在台揭曉新款遊戲手機ROG Phone 6D Ultimate，將採用聯發科天璣9000+處理器。

相較過往與Qualcomm深度合作模式，ROG Phone 6D Ultimate將成為華碩首度與聯發科合作的遊戲手機，而名稱上的「D」，顯然是指聯發科天璣 (Dimensity)所對應的英文首字母。

目前華碩尚未公佈任何有關ROG Phone 6D Ultimate細節消息，但在中國強制性產品認證 (China Compulsory Certification,CCC)，以及國際電工委員會IECEE認證資料中，均出現包含型號為「AI2203_A」與「AI2203_B」的手機資訊，因此代表除了推出旗艦定位的ROG Phone 6D Ultimate，華碩仍可能與聯發科合作不同規格機種。

而從相關資訊顯示，華碩預期將以ROG Phone 6D Ultimate作為此款搭載天璣9000+處理器的手機產品名稱，另外也同樣搭載三星提供、支援165Hz畫面更新率的AMOLED螢幕，電池也搭載5000mAh電池容量，並且支援65W有線快充，相機部分也採用Sony IMX766感光元件，幾乎除了處理器規格差異，其餘設計都與採用Qualcomm處理器的ROG Phone 6相同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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