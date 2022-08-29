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鄉民見「WIFI生小寶寶」愣了 內行解密OPPO手機網速黑科技

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為OPPO Find X5 Pro。 示意圖／擷自OPPO官網
圖為OPPO Find X5 Pro。 示意圖／擷自OPPO官網

「網速卡卡」可能是現代人難以忍受的問題之一，OPPO手機為此加強性能安撫受不了網速慢半拍的使用者，近日一名網友意外發現OPPO手機WIFI圖示旁出現「野生WIFI小寶寶」，用了這麼久卻是第一次看到，好奇這到底是什麼東西？疑問一出，就有內行網友一眼看出這是OPPO主打的「網速黑科技」。

一名網友透過PTT發問，他意外發現OPPO手機介面右上方的WIFI圖示旁，「又出現一個小小的WIFI圖示」，且是他用手機這麼久以來第一次看到，不禁納悶「這是什麼意思啊？」

一名OPPO手機使用者意外發現WIFI圖示旁出現「小寶寶」（紅圈處）。 圖擷自PTT
一名OPPO手機使用者意外發現WIFI圖示旁出現「小寶寶」（紅圈處）。 圖擷自PTT

有內行網友一看便知曉答案，透露這是OPPO主打的「雙WIFI加速」功能，可在WIFI助理設定中選擇開啟，使裝置可同時連線兩個WIFI以提升網速，超神黑科技一推出立刻引起關注。

根據陸媒《愛集微》報導，vivo旗下的iQOO手機品牌早在2019年首先展示「雙WIFI加速技術」，OPPO作業系統ColorOS官方不久後跟上宣布OPPO Reno十倍變焦版支援雙WIFI加速技術。依照OPPO官方所述，雙WIFI加速技術分別具備2.4G和5G兩種不同頻段、可獨立運作的熱點，這項功能會在「網路訊號差（網速小於200KB/s）」或「下載速度慢（網速介於500KB/s至1MB/s之間）」兩種情況自動啟用。

PTT OPPO WiFi

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