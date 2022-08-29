影／iPhone 14 Pro還有「新藍色」！實機把玩對決紫色 逼果粉選擇障礙
距離蘋果（Apple）台灣時間9月8日的秋季發表會倒數10天，更多iPhone 14相關消息曝光，據外媒報導，此次iPhone 14 Pro除了有仙氣般的紫色外，其實還有另一個改良過的顏色更好看，引起不少網友討論。
延伸閱讀：
據外媒報導，iPhone 14 Pro除了有銀色、金色、石墨色以及紫色外，還有改良過後的藍色可供選擇，從外媒曝光的iPhone 14 Pro模型機影片可看出，背蓋的紫色和改良過後的藍色似乎會隨著光線有深淺的變化，其中「新藍色」更有藍紫色的感覺，據《聯合新聞網》比對，深淺度介於iPhone 12 Pro的「太平洋藍」與iPhone 13 Pro的「天峰藍」間。
接近紫色的「新藍色」影片曝光後，大讚此色相當好看，「比太平洋藍再亮一點」，不少網友有選擇障礙，「這次可能會選擇紫色，但藍色是我的最愛。」有人認為iPhone 14 Pro系列的紫色版本看久了可能會看膩，或許新藍色才是最佳選擇。
iPhone 14 Pro系列將揮別瀏海螢幕，改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，搭載A16晶片（iPhone 14系列則一樣為A15晶片），主鏡頭也提升至4800萬畫素，感光元件也增加21%，因此鏡頭將變得更大更凸；這次秋季發表會的邀請函也以星空方式呈現，似乎暗示將有星空攝影功能，更令果粉期待不已。
The iPhone 14 Pro is expected to feature two new colors: Purple and a new Blue! Which one would you get? #iPhone14Pro pic.twitter.com/exJqE0n1Uh— Apple Hub (@theapplehub) 2022年8月26日
📢 【快報】iPhone 14來囉！9/8蘋果發表會 5大類新品預測曝...這款台灣恐非首發
📢 靜音沒用了！LINE更新這1功能 網崩潰狂被騷擾「老闆最開心」
📢 對有錢人不藏私「保證先拿到」！豪奢版iPhone 14 Pro螢幕真的長這樣
📢 他問大尺寸iPhone怎麼「單手快轉影片」？網友整個歪樓:想幹嘛
📢 【周報】你會說「卸載」嗎？PS VR2恐變PS5魔王大禮包？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言