影／iPhone 14 Pro還有「新藍色」！實機把玩對決紫色 逼果粉選擇障礙

距離蘋果（Apple）台灣時間9月8日的秋季發表會倒數10天，更多iPhone 14相關消息曝光，據外媒報導，此次iPhone 14 Pro除了有仙氣般的紫色外，其實還有另一個改良過的顏色更好看，引起不少網友討論。

據外媒報導，iPhone 14 Pro除了有銀色、金色、石墨色以及紫色外，還有改良過後的藍色可供選擇，從外媒曝光的iPhone 14 Pro模型機影片可看出，背蓋的紫色和改良過後的藍色似乎會隨著光線有深淺的變化，其中「新藍色」更有藍紫色的感覺，據《聯合新聞網》比對，深淺度介於iPhone 12 Pro的「太平洋藍」與iPhone 13 Pro的「天峰藍」間。

iPhone 14 Pro系列外傳將有銀色、金色、石墨色、紫色及新藍色。（翻攝自theapplehub）

接近紫色的「新藍色」影片曝光後，大讚此色相當好看，「比太平洋藍再亮一點」，不少網友有選擇障礙，「這次可能會選擇紫色，但藍色是我的最愛。」有人認為iPhone 14 Pro系列的紫色版本看久了可能會看膩，或許新藍色才是最佳選擇。

外媒秀出iPhone 14 Pro的紫色（左）與新藍色（右）的模型機把玩影片，新款藍色其實有一些紫。（翻攝自theapplehub）

iPhone 14 Pro系列將揮別瀏海螢幕，改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，搭載A16晶片（iPhone 14系列則一樣為A15晶片），主鏡頭也提升至4800萬畫素，感光元件也增加21%，因此鏡頭將變得更大更凸；這次秋季發表會的邀請函也以星空方式呈現，似乎暗示將有星空攝影功能，更令果粉期待不已。

《聯合新聞網》將iPhone 14 Pro新藍色（中）的照片與iPhone 12 Pro（右）和iPhone 13 Pro的藍色比對，深淺度似乎是介於兩者之間。（翻攝自蘋果官網、 theapplehub、聯合新聞網）

The iPhone 14 Pro is expected to feature two new colors: Purple and a new Blue! Which one would you get? #iPhone14Pro pic.twitter.com/exJqE0n1Uh — Apple Hub (@theapplehub) 2022年8月26日

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