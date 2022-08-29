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傳蘋果3年來首辦零售會議 為iPhone 14等新品暖身

中央社／ 台北29日電
蘋果本週末將在全美各地舉辦3年來首次零售會議，讓員工為推出新產品做好準備。圖／路透
蘋果本週末將在全美各地舉辦3年來首次零售會議，讓員工為推出新產品做好準備。圖／路透

蘋果公司將於台灣時間9月8日凌晨1時舉辦特別活動，外界預期將發表iPhone 14系列手機、Apple Watch等新產品。中國科技媒體報導，蘋果本週末將在全美各地舉辦3年來首次零售會議，讓員工為推出新產品做好準備。

根據蘋果發出的媒體邀請函，9月8日舉辦的線上特別活動主題為「Far out」（超乎尋常），活動主視覺為許多不同顏色的光點附著在蘋果圖案上，可能暗示新機顏色更繽紛。

中國媒體IT之家引述知情人士消息指出，蘋果計劃本週末在全美各地的Apple Store零售店舉行零售會議，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後、3年來首次舉辦。

報導指出，蘋果以往在新品發布季節前，每年舉辦1到2次零售會議，公布相關零售策略和「鼓舞士氣」式的團隊討論，但近年疫情導致部分零售店暫時關閉，零售會議也因此取消。

IT之家報導也提到，今年蘋果員工醞釀組織工會，是過去幾年不存在的因素。上週美國各地的AppleStore零售店主管曾傳遞一些訊息，以緩解員工的擔憂。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）日前發文分析，iPhone產品線貢獻蘋果逾5成營收，推測今年秋季蘋果新品除了iPhone 14系列之外，還包括Mac電腦、低階和高階iPad平板電腦、3款Apple Watch智慧手錶。不過相關消息皆未獲得蘋果證實，只能等到發表會正式揭曉。

葛曼認為，標準版iPhone 14外觀將與iPhone 13相似，且蘋果打算砍掉5.4吋mini版產品線，改推6.7吋螢幕版本，將是蘋果首次在非Pro系列iPhone推出這個尺寸。

針對iPhone 14 Pro系列，葛曼預測螢幕上方「瀏海」前置相機將改為打孔式，稍微增加螢幕可用面積，並搭載效能更高的晶片。最大改變是三鏡頭後置相機可能採用4800萬畫素廣角相機，加上1200萬畫素超廣角相機和景深相機，且錄影和電池續航力也有望提升。

葛曼也說，新款Apple Watch可能一口氣推出3種版本，包括標準版Apple Watch Series 8、配備更大螢幕及強化鈦合金錶殼的Apple Watch Pro、主打平價的Apple Watch SE2。

疫情 美國 COVID-19

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