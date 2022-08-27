Google螢幕可凹折手機設計專利通過了！有望與Pixel 7一同亮相

91mobiles網站稍早曝光Google在世界知識產權組織 (WIPO)遞交獲准的設計專利，顯示接下來可能計畫推出的螢幕可凹折手機面貌。

就相關設計來看，Google打造的螢幕可凹折手機與三星Galaxy Z Fold系列十分相似，但螢幕長寬比例則明顯不同，Google的設計顯得比較寬，類似OPPO推出的Find N設計。

同時，在內側螢幕的視訊鏡頭則是放置於邊框上，並未像其他業者採螢幕下鏡頭，或是以開孔鏡頭形式配置，藉此讓內側螢幕能以完整畫面呈現，避免被鏡頭「遮擋」。

▲(圖／擷自91mobiles網站)

Google是在2021年6月遞交此項設計專利，並且在近期獲得批准，因此有可能會在今年對外公佈打造螢幕可凹折手機的消息，或許最快會與即將推出的Pixel 7系列手機一同亮相。不過，是否會與Pixel 7系列手機一同進入市場，目前還無法確認。

先前Google已經與三星針對螢幕可凹折手機產品合作，由Google針對螢幕可凹折手機使用情境打造Android 12L，以及今年推出的Android 13L作業系統，讓使用者操作螢幕可凹折手機時，不會有內外螢幕切換連動的障礙，同時也能讓更多app可對應大尺寸螢幕使用體驗。

而在Google加入螢幕可凹折手機市場後，預期將能讓此類產品加速普及，並且讓價格變得更親民，藉此吸引更多人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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