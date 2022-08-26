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Sony Mobile透露將於9/1揭曉新機 可能就是合手設計的Xperia 5 IV

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony Mobile稍早宣佈，將於歐洲時間9月1日上午8點 (台灣時間9月1日下午3點)公佈Xperia品牌新機，預期就是近期已經在FCC認證資料曝光的Xperia 5 IV。

而此次預告影片中，創作歌手Cat Burns說明其新單曲《People Pleaser》MV是透過Xperia新機拍攝，意味接下來預期推出的Xperia 5 IV也會強調影像拍攝表現。

在先前消息中，Xperia 5 IV已經通過FCC認證，同時機身長度為155.74mm，寬幅達67.1mm，相比去年推出的Xperia 5 III長157mm、寬68mm的尺寸更小一些，而螢幕依然維持21:9顯示比例的6.1吋設計。

另外，相比過往推出的Xperia 5系列機種，今年預計推出的Xperia 5 IV將加入無線充電功能，同時也會保留3.5mm耳機孔，至於相機拍攝預期也會跟上今年上半年推出的Xperia 1 IV設計，並且強化錄音與直播功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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