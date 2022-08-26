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Intel代號「Arctic Sound-M」的GPU，以Intel Data Center GPU Flex系列正式名稱推出

聯合新聞網／ 楊又肇

Intel宣佈，先前以代號「Arctic Sound-M」為稱的GPU，將以Intel Data Center GPU Flex系列作為正式名稱，並且標榜針對智慧視覺雲端工作負載設計，可提供5倍媒體轉碼吞吐量效能、最多同時對應68路的雲端遊戲串流運作使用模式。

Intel Data Center GPU Flex系列以Xe-HPG顯示架構打造，提供以硬體為基礎的AV1編碼器，提供5倍媒體轉碼吞吐量效能，以及2倍解碼吞吐量效能，而消耗功率僅有其他相同解決方案的一半，並且提供超過30％的頻寬改善表現，藉此有效降低使用成本。

依照Intel說明，此系列GPU將可對應加速運算、人工智慧推論等工作負載，同時也能對應桌面虛擬化、雲端串流遊戲等處理需求，並且帶來更高擴展彈性。另外，軟體堆疊串接部分也能透過oneAPI實現，透過開放架構方式串接各類軟體框架，並且讓CPU、GPU協同運算能獲得更大效益。

效能方面，Intel Data Center GPU Flex系列將可藉由多達4組Xe Media Engine，在不影響品質的狀況下，可讓現代資料中心發揮最高密度串流表現，另外也能以一半的功耗對應5倍媒體轉碼吞吐量、2倍2解碼吞吐量 (以Intel Flex系列140 GPU與NVIDIA A10比較結果)。

此外，每組GPU約可對應高達36路1080p60轉碼串流吞吐量，以及最高8路4K60轉碼串流吞吐量，在4U伺服器組態擴展至10組GPU時，則可支援多達360路的HEVC-HEVC 1080p60轉碼串流吞吐量。

而在Android雲端遊戲部分，Intel Data Center GPU Flex系列已經獲得將近90款最熱門的Google Play Android遊戲驗證，單一Flex系列170 GPU可實現高達68路720p30串流，單一Flex系列140 GPU則可實現高達46路720p30串流，至於擴展至6張Flex系列140 GPU卡時，則能實現高達216路720p30串流。

搭載Flex系列GPU的系統將由全球供應商提供，包含Dell、HPE、H3C、Inspur、聯想及Supermicro，至於採用Flex系列GPU的解決方案將於未來數個月內逐步推廣，首先將用於媒體遞送及Android雲端串流遊戲服務，後續也將對應Windows雲端串流遊戲、人工智慧推論與虛擬桌面等工作負載。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

3C

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