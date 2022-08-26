NVIDIA執行長證實將推出下一款顯示卡 可能會以「Lovelace」架構打造
在稍早公佈2023財年第二季財報時，NVIDIA執行長黃仁勳證實將推出下一款針對遊戲市場打造的顯示卡產品。另一方面，黃仁勳也說明確實先前生產過多顯示卡產品，因此目前透過調整價格方式減少庫存壓力。
雖然許多看法認為，近期顯示卡價格出現明顯降幅，是因為先前挖礦潮出現消退，但從黃仁勳說明來看，顯示部分因素與NVIDIA生產過多顯示卡產品有關。而為了讓市場庫存維持正常，目前NVIDIA正以調整價格方式設法出清多餘庫存。
黃仁勳表示，目前已經與通路夥伴進行合作，透過調整顯示卡價格定位，並且針對接下來準備推出新顯示卡產品做準備。不過，實際價格依然會以各個通路夥伴決定，因此不見得會具體反應在市場熱門銷售顯示卡，或是各品牌推出的筆電機種價格。
除了預告接下來準備推出新款顯示卡，NVIDIA財務長Collette Kress更暗示接下來將會透過新業務，設法增加遊戲市場獲利。
但NVIDIA並未透露下一款顯示卡具體細節，但預期會基於先前有不少傳聞的「Lovelace」架構設計，並且提供比「Ampere」架構更高的顯示效能，預期會在9月19日至22日期間舉辦的今年第二場GTC活動中揭曉。
而在2023財年第二季財報中，NVIDIA表示營收達67.04億美元，相比去年同期65.07億美元成長3%，但比前一季82.88億美元則減少19%，淨利則為6.56億美元，相比去年同期23.74億美元下滑72%，並且比前一季16.18億美元減少59%。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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