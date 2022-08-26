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Fitbit一口氣更新Inspire 3、Versa 4與Sense 2三款穿戴裝置

聯合新聞網／ 楊又肇

去年推出採時尚質感設計的Luxe健身手環，以及換上彩色螢幕、增加ECG心電圖量測功能的Charge 5之後，Fitbit此次一口氣更新了Inspire 3、Versa 4與Sense 2三款穿戴裝置，主要針對2020年推出款式更新。

此次更新的Sense 2與Versa 4都加入持續量測心率的設計，同時也能持續記錄活動數據、壓力與睡眠品質，並且對應長達6天左右的使用時間，而Sense 2則是額外支援持續記錄膚電活動。

由於目前併入Google體系，因此這次更新也加入支援透過Google Maps進行逐步導航，並且可使用Google Wallet數位錢包服務，而原本的Fitbit Pay或許就會被取代。

至於Inspire 3智慧手環則是對應10天電池續航表現，另外也跟Sense 2與Versa 4一樣隨附6個月的Fitbit Premium訂閱服務。

建議售價方面，Sense 2將以299.95美元價格銷售，Versa 4建議售價則是229.95美元，至於Inspire 3智慧手環建議售價則是99.95美元，預計在今年9月正式推出，至於台灣上市時間則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fitbit 睡眠

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