真的是元「宇宙」手機！三星Galaxy Z Fold4加這1物賣34萬 網酸：不如買珠寶
三星（Samsung）日前公布新摺疊手機Galaxy Z Fold4和 Z Flip4售價，各自定價為5萬6888元、3萬888元起，吸引不少星粉搶購。國外還有業者推出豪奢版的24K金摺疊手機，不僅要價6位數，還是限量，讓網友直呼「為什麼不直接買珠寶。」
三星曾為了制裁俄羅斯，在今（2022）年3月表示暫停對俄羅斯出貨，不過俄羅斯豪奢手機品牌Caviar仍針對三星Galaxy Z Fold4推出4款特別版，材質包含有鈦合金、黑色小牛皮、鑲嵌隕石和黃金等，並有256GB和512GB版本可挑選，可見只要有錢，真的什麼都買得到。
外媒報導，4款特別版中「最便宜」版本為「黑雨（Black Rain）」，256GB定價9610美元起（約台幣29萬803元起），黑雨為鈦合金機身、並有黑色「PVD（物理氣相沉積，為先進的電鍍技術能讓外觀更獨特）」塗層以及使用小牛皮打造，與一般版相比更具質感；「日食（Solar Eclipse）」版本則在「黑雨」的基礎上添加24K金裝飾，最貴的521GB版本為1萬130美元（約台幣30萬6539元）。
如果你還覺得這些都不算什麼，又想秀出霸氣一面，Caviar另外兩款「峽谷暗黑（Canyon Diablo）」、「金色流星（Golden Meteor）」可真的特別了。「峽谷暗黑」版也用鈦合金機身，還嵌入隕石碎片。業者提到每個隕石形狀不同，皆為獨一無二，最貴的512GB價格為1萬1270美元（約台幣34萬1036元）。
「金色流星」則以「峽谷暗黑」為基底再額外加更多黃金裝飾，例如24K鍍金邊框、24K雙金電鍍鈦合金機身。最貴的512GB版本價格為1萬1620美元（約台幣35萬1627元），4款最貴與最便宜價差約在5、6萬元台幣左右，且特別版Galaxy Z Fold4有數量限定：「黑雨」和「日食」各99台，「峽谷暗黑」和「金色流星」各29台。
網友看完豪奢版Galaxy Z Fold4大喊「好帥」，但也有人吐槽「不如去買珠寶」、「你這隕石保值嗎」、「必須買個保護殼好好保護一下」，並認為三星已制裁俄羅斯，為何Caviar還能出這款摺疊手機？
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