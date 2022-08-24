果粉拚手速！iPhone 14系列9月登場 他點名這1款「一開賣即缺貨」

蘋果（Apple）傳下（9）月7日舉辦秋季發表會，屆時將亮相iPhone 14系列，並於9月16日開賣，不過有分析師表示，其中一款手機的面板出貨量少，換句話說，恐怕一開賣沒多久就會「缺貨」。

知名面板分析師、DSCC執行長Ross Young日前表示，iPhone14系列在6月到9月的面板產量中，iPhone 14 Pro Max的面板生產量占了29%，iPhone 14和iPhone 14 Pro各為26%，而把mini系列捨棄、換成大螢幕版的iPhone 14 Max則只有21%。若以出貨量相比，iPhone 14 Pro Max為28%、iPhone 14 Max為19%，意味著iPhone 14 Max在開賣初期恐怕數量有限，會相當難搶。

iPhone 14系列據傳將會推出4種機型，其中平價版的6.7吋iPhone 14 Max（左二）6月至9月的面板產量占比低，有可能一開賣就會缺貨。（翻攝自theapplehub推特）

但Ross Young樂觀看待iPhone 14 Max發展，表示9月發表會後該款將會增加不少產量，因此未來缺貨的狀況應該不會持續太久。

iPhone 14系列據傳將會推出4種機型，分別為平價版的6.1吋iPhone 14和6.7吋的iPhone 14 Max，以及旗艦款的6.1吋iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro Max，旗艦款Pro系列將改成橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，鏡頭升級至4800萬畫素，鏡頭將變得更大更凸，處理器採用A16晶片，除此之外也會有安卓早已使用的「隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）」功能，網路上也流傳iPhone 14 Pro系列的概念圖影片。

iPhone 14 Pro系列將有「隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）」功能。（翻攝自theapplehub推特）

平價版的iPhone 14則可能維持A15晶片，但效能會比iPhone 13系列更好。

This is the iPhone 14 Pro! Only a few weeks away! Will you be getting one?pic.twitter.com/Thi44Ux7FZ — Apple Hub (@theapplehub) 2022年8月19日

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