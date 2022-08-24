果粉拚手速！iPhone 14系列9月登場 他點名這1款「一開賣即缺貨」
蘋果（Apple）傳下（9）月7日舉辦秋季發表會，屆時將亮相iPhone 14系列，並於9月16日開賣，不過有分析師表示，其中一款手機的面板出貨量少，換句話說，恐怕一開賣沒多久就會「缺貨」。
知名面板分析師、DSCC執行長Ross Young日前表示，iPhone14系列在6月到9月的面板產量中，iPhone 14 Pro Max的面板生產量占了29%，iPhone 14和iPhone 14 Pro各為26%，而把mini系列捨棄、換成大螢幕版的iPhone 14 Max則只有21%。若以出貨量相比，iPhone 14 Pro Max為28%、iPhone 14 Max為19%，意味著iPhone 14 Max在開賣初期恐怕數量有限，會相當難搶。
但Ross Young樂觀看待iPhone 14 Max發展，表示9月發表會後該款將會增加不少產量，因此未來缺貨的狀況應該不會持續太久。
iPhone 14系列據傳將會推出4種機型，分別為平價版的6.1吋iPhone 14和6.7吋的iPhone 14 Max，以及旗艦款的6.1吋iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro Max，旗艦款Pro系列將改成橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計，鏡頭升級至4800萬畫素，鏡頭將變得更大更凸，處理器採用A16晶片，除此之外也會有安卓早已使用的「隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）」功能，網路上也流傳iPhone 14 Pro系列的概念圖影片。
平價版的iPhone 14則可能維持A15晶片，但效能會比iPhone 13系列更好。
This is the iPhone 14 Pro! Only a few weeks away! Will you be getting one?pic.twitter.com/Thi44Ux7FZ— Apple Hub (@theapplehub) 2022年8月19日
📢 這就是元宇宙「美學」？ 他在VR自拍畫質比16年前Wii還醜...
📢 太驚訝！她拿到「沒電池」的大廠平板 苦笑：廢到笑的產品只有老公會買
📢 年輕人誰還跟你用Google？ 官方大動作出手做這件事
📢 【周報】Garmin手錶換Apple Watch好處在哪？網讚「這關鍵」值得跳槽
📢 Netflix低價廣告訂閱方案變「次等公民」？他曝2功能遭閹割
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言