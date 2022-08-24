蘋果M1版MacBook Air、MacBook Pro 也能DIY自助維修

蘋果日前率先針對iPhone 12系列與iPhone 13系列機種提供自助維修所需更換零件，並且提供專用工具租賃服務之後，目前更宣佈正式針對搭載M1處理器的MacBook Air及MacBook Pro提供自助維修所需零件與工具，另外也將提供維修說明書作為參考。

此次公佈消息中，更確認在歐洲地區更多國家推行自助維修計畫，並且將於下半年將自助維修計畫延伸到更多Mac機種。

針對搭載M1處理器的MacBook Air及MacBook Pro提供自助維修計畫中，蘋果將提供包含螢幕、帶電池的上蓋、觸控板等零件，未來也將增加更多維修項目，同樣也將提供專用工具租借服務。

若要使用自助維修，消費者必須先到官網參考預計維修產品的說明書，並且透過官網訂購所需零件及工具，另外也能以49美元價格租賃專用工具，租賃時間將以一週為限。

另一方面，蘋果更強調在過去三年內，其產品維修據點數量增加了將近一倍，並且與超過3500家獨立維修服務業者合作，消費者可透過這些據點取得蘋果原廠零件、工具與維修說明書等資源，同時也透過超過5000家蘋果授權維修中心與超過10萬名在職人員提供技術支援。

蘋果更強調，目前美國境內每10名蘋果顧客，就有8名顧客所在位置可在20分鐘內抵達一家蘋果授權維修中心，藉此強調讓消費者能更方便就近維修其故障的蘋果產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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