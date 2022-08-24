華碩首合作聯發科打造ROG Phone 6D 9月曝光、處理器很不一樣
相較過往推出的ROG Phone系列手機均採用Qualcomm處理器，華碩接下來顯然將與聯發科攜手合作，預計在中國市場推出搭載聯發科天璣9000+處理器的ROG Phone 6D。
目前華碩尚未公佈任何有關ROG Phone 6D細節消息，但在中國強制性產品認證 (China Compulsory Certification,CCC)，以及國際電工委員會IECEE認證資料中，均出現包含型號為「AI2203_A」與「AI2203_B」的手機資訊。
而從相關資訊顯示，華碩預期將以ROG Phone 6D作為此款搭載天璣9000+處理器的手機產品名稱，另外也同樣搭載三星提供、支援165Hz畫面更新率的AMOLED螢幕，電池也搭載5000mAh電池容量，並且支援65W有線快充，相機部分也採用Sony IMX766感光元件，幾乎除了處理器規格差異，其餘設計都與採用Qualcomm處理器的ROG Phone 6相同。
相關消息更指出，ROG Phone 6D將會在今年9月揭曉，並且成為華碩首度與聯發科合作的高階手機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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