有創意！平價Nokia 5710 XpressAudio「機身塞耳機」3千有找

HMD Global在今年7月宣佈推出結合耳機設計的功能手機Nokia 5710 XpressAudio，8月23日宣佈將於8月25日在台推出，僅推出單一黑色款式，建議售價則是新台幣2990元，預計在全台Nokia品牌專櫃店、momo購物網、PChome 24h購物、yahoo購物中心及蝦皮購物等電商，以及包含地標網通、全國電子、三井3C等各通路與全台聯強國際經銷商銷售。

Nokia 5710 XpressAudio在機身採用特殊滑蓋設計，內側可收納一組真無線耳機，完整充電時可對應4小時音樂播放，或是2.4小時通話使用時間，手機本身則搭載1450mAh電池容量設計，在安裝使用兩張SIM卡情況下，可對應長達20天使用時間，在4G網路連接下的連續通話則可達6小時。

本身支援4G VoLTE通話與行動上網功能，並且搭載黑色與紅色經典撞色設計，維持Nokia 5310經典圓弧機身，以及方便操作的鍵盤與專用音訊按鍵。

另外，Nokia 5710 XpressAudio提供專屬MP3播放器，只要把轉換好的MP3檔案存放進micro SD記憶體卡，即可透過耳機播放，同時也能透過雙喇叭及專屬音樂等化器，輕鬆向他人分享喜愛的歌曲。而機身也具備FM無線調頻收音機功能，可讓使用者隨時收聽喜歡的電台頻道。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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