替電池減壓 4種方法延長年限

你離不開手機，但手機卻離不開行動電源？專家表示，應避免電池電量不足而24小時保持充電狀況的習慣，以免造成電池的「壓力」，也要避免電池處於過度高溫的狀態，並讓電池在20%-80%的電量區間內充電、放電，形成良好的電力循環。

減少電池壓力

《華盛頓郵報》報導，充電習慣影響電池容量與壽命。因為鋰電池的特性，會隨著不斷的充電損耗，能夠儲存的電量也慢慢減少。雖然鋰電池的設計和規格已經固定，但民眾的使用習慣仍可以延長電池的使用時間。

像是為了避免電池電量不足而持續充電的習慣，反而會造成電池的「壓力」，使電池壽命縮短。密西根大學的Gregory A. Keoleian和馬里蘭大學的Michael G. Pecht教授指出，除了遵照製造商的建議使用電池外，還有四種小撇步能夠照顧好電池：

確保充電循環

一、在電量降到20%之前別急於充電。所有的電池都有充電週期的循環，如此才能最大化充、放電的每個循環，在確保電池沒有壓力的情況下，延長使用的年限。而且，快速充電亦有害於電池，因為充電越慢，對電池越沒有負擔。

二、盡量避免電池充飽或歸零。避免讓設備24小時不斷充電，會造成電池容量下降，將電量耗盡也會對電池造成負擔，過去常說偶爾要讓電池放完電，消除電池的「記憶」，但這種作法已經不適用於現在行動裝置的鋰電池了。

避免過熱

三、避免過度高溫。電池在低於72時有更好的發揮，當它處在90度的高溫下，對其中的化學物質特別有害，因此必須避免將電子產品放在夏日高溫的車中。只要避免濕氣，在寒冷的環境下（冰點以上）充電反而沒有害。

四、不要以為有自動斷電功能就過度充電。儘管近期的筆電和智慧型手機都有自度斷電功能，防止過度充電，但專家說，偶爾拔掉插頭還是好事。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦