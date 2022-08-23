快檢查手機！35個App藏惡意程式恐亂送廣告 還悄做這事「讓你忘記它」
手機下載App恐要當心了！外媒報導，Google Play商店被查出有35個App植入惡意程式，下載後會讓手機不斷接收到廣告簡訊，趕快檢查你是否不小心下載到它們了。
Google Play商店雖然致力維護平台安全性，不過仍有不肖業者繞過官方的驗證將App上架，資訊安全公司Bitdefender日前發現，至少有35個App遭植入惡意程式在Google Play商店，且總下載量超過200萬次，App種類繁多，像是修圖軟體、免費桌布下載、鍵盤、GPS和QRcode掃描器等App都慘遭下手。
據了解，若不小心下載並安裝這些App，這些App在手機裡還會偷偷改名並改圖示，讓你忘記它的存在，並且透過惡意程式不斷放送廣告在手機上，相當不堪其擾，同時還有可能讓這些惡意程式再「推薦」其他惡意程式誘惑使用者下載。
安卓用戶可要當心這35個App，若發現到這些App，請盡速刪除或避免再次安裝，這35個App分別為：
1.Walls light – Wallpapers Pack
2.Big Emoji – Keyboard
3.Grad Wallpapers – 3D Backdrops
4.Engine Wallpapers – Live & 3D
5.Stock Wallpapers – 4K & HD
6.EffectMania – Photo Editor
7.Art Filter – Deep Photoeffect
8.Fast Emoji Keyboard
9.Create Sticker for Whatsapp
10.Math Solver – Camera Helper
11.Photopix Effects – Art Filter
12.Led Theme – Colorful Keyboard
13.Keyboard – Fun Emoji, Sticker
14.Smart Wifi
15.My GPS Location
16.Image Warp Camera
17.Art Girls Wallpaper HD
18.Cat Simulator
19.Smart QR Creator
20.Colorize Old Photo
21.GPS Location Finder
22.Girls Art Wallpaper
23.Smart QR Scanner
24.GPS Location Maps
25.Volume Control
26.Secret Horoscope
27.Smart GPS Location
28.Animated Sticker Master
29.Personality Charging Show
30.Sleep Sounds
31.QR Creator
32.Media Volume Slider
33.Secret Astrology
34.Colorize Photos
35.Phi 4K Wallpaper – Anime HD
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