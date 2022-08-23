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快檢查手機！35個App藏惡意程式恐亂送廣告 還悄做這事「讓你忘記它」

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快檢查手機！35個App藏惡意程式恐亂送廣告 還悄做這事「讓你忘記它」

聯合新聞網／ 綜合報導
Google Play商店被查出有35個App植入惡意程式，下載後會讓手機不斷接收到廣告簡訊。（翻攝自Bitdefender）
Google Play商店被查出有35個App植入惡意程式，下載後會讓手機不斷接收到廣告簡訊。（翻攝自Bitdefender

手機下載App恐要當心了！外媒報導，Google Play商店被查出有35個App植入惡意程式，下載後會讓手機不斷接收到廣告簡訊，趕快檢查你是否不小心下載到它們了。

Google Play商店雖然致力維護平台安全性，不過仍有不肖業者繞過官方的驗證將App上架，資訊安全公司Bitdefender日前發現，至少有35個App遭植入惡意程式在Google Play商店，且總下載量超過200萬次，App種類繁多，像是修圖軟體、免費桌布下載、鍵盤、GPS和QRcode掃描器等App都慘遭下手。

被點名植入惡意程式的「GPS Location Finder」，下載量已破10萬次。（翻攝自Bitdefender）
被點名植入惡意程式的「GPS Location Finder」，下載量已破10萬次。（翻攝自Bitdefender

據了解，若不小心下載並安裝這些App，這些App在手機裡還會偷偷改名並改圖示，讓你忘記它的存在，並且透過惡意程式不斷放送廣告在手機上，相當不堪其擾，同時還有可能讓這些惡意程式再「推薦」其他惡意程式誘惑使用者下載。

安卓用戶可要當心這35個App，若發現到這些App，請盡速刪除或避免再次安裝，這35個App分別為：

1.Walls light – Wallpapers Pack

2.Big Emoji – Keyboard

3.Grad Wallpapers – 3D Backdrops

4.Engine Wallpapers – Live & 3D

5.Stock Wallpapers – 4K & HD

6.EffectMania – Photo Editor

7.Art Filter – Deep Photoeffect

8.Fast Emoji Keyboard

9.Create Sticker for Whatsapp

10.Math Solver – Camera Helper

11.Photopix Effects – Art Filter

12.Led Theme – Colorful Keyboard

13.Keyboard – Fun Emoji, Sticker

14.Smart Wifi

15.My GPS Location

16.Image Warp Camera

17.Art Girls Wallpaper HD

18.Cat Simulator

19.Smart QR Creator

20.Colorize Old Photo

21.GPS Location Finder

22.Girls Art Wallpaper

23.Smart QR Scanner

24.GPS Location Maps

25.Volume Control

26.Secret Horoscope

27.Smart GPS Location

28.Animated Sticker Master

29.Personality Charging Show

30.Sleep Sounds

31.QR Creator

32.Media Volume Slider

33.Secret Astrology

34.Colorize Photos

35.Phi 4K Wallpaper – Anime HD

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