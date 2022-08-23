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華為9月6日曝Mate 50系列新機 入門到旗艦全都有
在蘋果傳出將於美國西岸時間9月6日舉辦秋季新品發表會之後，華為也確定將在9月6日揭曉Mate 50系列手機，以及全場景新品發表會。
若沒意外，華為將推出Mate 50、Mate 50 Pro，以及Mate 50 RS Porsche Design三款主要機種，另外也預期會推出入門機種Mate 50 E。
而除了Mate 50 E，包含Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS Porsche Design都會採用Qualcomm提供的Snapdragon 8系列處理器，預期僅支援4G LTE連網功能，至於Mate 50 E可能採用華為旗下海思半導體製作的Kirin處理器。
此外，今年更是華為Mate系列機種推行10週年，因此華為也可能會公佈額外紀念機種。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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