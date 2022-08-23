華為9月6日曝Mate 50系列新機 入門到旗艦全都有

智慧手錶帶給現代人相當大的便利，也讓許多人重拾運動習慣，而不少Apple watch用戶都頻頻指出，手錶上的運動紀錄系統，沒有設下休息日，讓許多人傻傻跟著鍛鍊，恐怕造成運動傷害的風險。

2022-08-22 08:39