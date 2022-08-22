快訊

新加坡疫情趨緩！戴口罩規定將「大幅放寬」 僅這兩處須佩戴

墾丁國際級沙灘醜態難看 導遊說重話 營運新規救負評

詐團要成功撈金有3部曲 被害人家屬付贖成另類商機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元宇宙專用耳機？羅技Chorus外掛Oculus Quest 2頭戴裝置 享受VR音場

聯合新聞網／ 楊又肇

針對使用Oculus Quest 2時的聲音聆聽體驗，羅技推出一款可直接套掛在Oculus Quest 2頭帶使用的開放式耳機Chorus，標榜能讓使用者感受虛擬實境中的真實音場，同時也能顧及真實世界週遭聲音，避免在體驗過程發生意外。

由於不像全罩式耳機，或是入耳式耳機會遮蔽一定程度以上的外界聲音，羅技此款採開放式設計的耳機，可讓使用者聆聽虛擬實境場景聲音的同時，依然可以聆聽外界聲音，避免使用者因為過於沉浸聲音，導致碰撞等意外發生。

而Chorus是套掛在Oculus Quest 2頭帶上，並且可透過滑動來改變使用位置，甚至也能配合額外選購的Elite頭帶配件使用，至於供電則是透過Oculus Quest 2的USB-C連接埠，但耳機本身也具備額外的充電孔，方便使用者連接外部電源同時替Oculus Quest 2、耳機補充電量。

目前Chorus將先在亞馬遜等通路銷售，建議售價為99.99美元，但目前並未計畫在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

就算是狀聲詞也燃炸！BLACKPINK新歌韓網評：困惑→中毒　Lisa、Jennie雙Rap狂起雞皮疙瘩

起動・音樂・魅力 TAA國際HI-END音響大展圓山飯店開展

Beats攜手話題女王金卡戴珊推出Beats x Kim K系列 三款極簡配色讓人好心動！

三星Galaxy Buds2 Pro小巧拚蘋果AirPods Pro！Galaxy Watch 5輕鬆量體溫、Pro版還能導航

相關新聞

鼓勵運動太逼人！Apple Watch藏這漏洞「沒有休息的一天」 恐讓身體受傷

智慧手錶帶給現代人相當大的便利，也讓許多人重拾運動習慣，而不少Apple watch用戶都頻頻指出，手錶上的運動紀錄系統，沒有設下休息日，讓許多人傻傻跟著鍛鍊，恐怕造成運動傷害的風險。

元宇宙專用耳機？羅技Chorus外掛Oculus Quest 2頭戴裝置 享受VR音場

針對使用Oculus Quest 2時的聲音聆聽體驗，羅技推出一款可直接套掛在Oculus Quest 2頭帶使用的開放式耳機Chorus，標榜能讓使用者感受虛擬實境中的真實音場，同時也能顧及真實世界週遭聲音，避免在體驗過程發生意外。

亞果元素新款MagSafe行動電源 矽膠收納袋當包裝超環保

外出使用行動電源還要另外帶線材，實在太麻煩了，在這個什麼都追求無線化的年代，磁吸充電成為另一股新潮流。亞果元素推出最新「...

iPhone 12用戶注意！ 蘋果宣布「聽筒災情」維修方案再延長

美國Apple公司在2021年8月推出了「iPhone 12沒有聲音問題維修方案：通話沒聲音」，蘋果授權維修中心將免費維修受影響的裝置。蘋果公司今天為遇到聽筒相關聲音問題的iPhone 12和iPho

vivo推出大螢幕、大電量4G連網手機Y02s 鎖定入門價位市場

vivo宣布在台推出建議售價僅新台幣3990元的大螢幕、大電量4G連網手機Y02s，分別提供閃耀黑、寶石藍兩色，並且從即日起於中華電信、vivo官方體驗店、vivo官方商城和神腦國際等官方授權經銷通路販售。

輕薄手感大電量！vivo Y02s「輕娛樂社交機」4千元有找

根據市調研究機構指出，今年第二季有13個國家用戶每天使用手機App時長超過4個小時以上，因應全球滑世代快速成長，vivo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。