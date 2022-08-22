元宇宙專用耳機？羅技Chorus外掛Oculus Quest 2頭戴裝置 享受VR音場

針對使用Oculus Quest 2時的聲音聆聽體驗，羅技推出一款可直接套掛在Oculus Quest 2頭帶使用的開放式耳機Chorus，標榜能讓使用者感受虛擬實境中的真實音場，同時也能顧及真實世界週遭聲音，避免在體驗過程發生意外。

由於不像全罩式耳機，或是入耳式耳機會遮蔽一定程度以上的外界聲音，羅技此款採開放式設計的耳機，可讓使用者聆聽虛擬實境場景聲音的同時，依然可以聆聽外界聲音，避免使用者因為過於沉浸聲音，導致碰撞等意外發生。

而Chorus是套掛在Oculus Quest 2頭帶上，並且可透過滑動來改變使用位置，甚至也能配合額外選購的Elite頭帶配件使用，至於供電則是透過Oculus Quest 2的USB-C連接埠，但耳機本身也具備額外的充電孔，方便使用者連接外部電源同時替Oculus Quest 2、耳機補充電量。

目前Chorus將先在亞馬遜等通路銷售，建議售價為99.99美元，但目前並未計畫在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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