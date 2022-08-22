鼓勵運動太逼人！Apple Watch藏這漏洞「沒有休息的一天」 恐讓身體受傷

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聯合新聞網／ 綜合報導
智慧手錶帶給現代人相當大的便利，也讓許多人重拾運動習慣，而不少Apple watch用戶都頻頻指出，手錶上的運動紀錄系統，沒有設下休息日，讓許多人傻傻跟著鍛鍊，恐怕造成運動傷害的風險。圖擷自apple
智慧手錶帶給現代人相當大的便利，也讓許多人重拾運動習慣，而不少Apple watch用戶都頻頻指出，手錶上的運動紀錄系統，沒有設下休息日，讓許多人傻傻跟著鍛鍊，恐怕造成運動傷害的風險。圖擷自apple

智慧手錶帶給現代人相當大的便利，也讓許多人重拾運動習慣，而不少Apple watch用戶都表示，手錶上的運動紀錄系統，沒有設下休息日，讓許多人傻傻跟著鍛鍊，恐怕造成運動傷害的風險。

《The Verge》專欄作家伊莉莎白指出，不少Apple watch用戶都頻頻指出，手錶上的運動訓練系統沒有設定休息日。她曾在2017年對Apple watch進行幾個月測試，發現系統一直無法承認她的休息日，但對運動訓練的人來說，休息對做肌肉鍛鍊的人來講，非常重要。

她曾經收到系統傳來「嘿，你知道你不應該休息日躺在沙發上，對吧？！」的運動提醒，但卻忽略平日運動後的休息對修復來講相當重要。伊莉莎白表示，她在疫情期間買了Apple watch，希望可以紀錄步行的時間與距離，而系統預設每週進行7次訓練，她曾嘗試關掉3次鍛鍊，但都沒辦法。

她的同事也有類似經驗，當她確診時，Apple watch一直鼓勵她戴上手錶去運動，讓她覺得相當逼人。伊莉莎白表示，過度訓練對運動員來說是一種風險，休息對恢復來說非常重要，一般人鍛鍊是為了更享受生活，但Apple watch的鼓勵機制卻忽略了休息的重要性。

據了解，Apple watch的下一代WatchOS的系統沒有針對這設計瑕疵改善，使用者只好不得不欺騙手錶的系統，假裝自己在較緩和的運動，好讓提醒不會一直持續。伊莉莎白表示，因為設計上的瑕庛，導致自己必須欺騙手錶系統，以獲得休息時間，對原本打算用智慧手錶來照顧自己健康的使用者來講，相當諷刺。

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