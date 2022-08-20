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iPhone 12用戶注意！ 蘋果宣布「聽筒災情」維修方案再延長

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了
iPhone 12示意圖。 路透
iPhone 12示意圖。 路透

美國Apple公司在2021年8月推出了「iPhone 12沒有聲音問題維修方案：通話沒聲音」，蘋果授權維修中心將免費維修受影響的裝置。蘋果公司今天為遇到聽筒相關聲音問題的iPhone 12和iPhone 12 Pro機型延長了服務計劃，從原本的2年延長到3年。

iPhone 12沒有聲音問題維修方案

據蘋果公司稱，該計劃現在涵蓋受影響的iPhone 12或iPhone 12 Pro設備，在該設備首次零售後長達三年，而之前最長為兩年。一年的延長期適用於全球。

蘋果公司在2021年8月啟動了這項服務計劃，此前該公司確定，由於聽筒模組（也稱為接收器）上的一個組件可能出現故障，非常小比例的iPhone 12和iPhone 12 Pro設備可能出現聲音問題。這個問題可能導致聽筒在打電話時無法發出聲音。

如果您的iPhone 12或iPhone 12 Pro在撥打或接聽電話時聽筒沒有發出聲音，即可能符合維修服務資格。iPhone 12 mini和iPhone 12　Pro Max機型均不在本方案的範圍內。

蘋果公司或蘋果授權的服務提供商將免費為符合條件的iPhone提供服務，啟動該程序的步驟在蘋果公司的網站上有概述。據蘋果公司稱，受影響的設備在2020年10月至2021年4月期間生產，該計劃不適用於iPhone 12 mini或iPhone 12 Pro Max

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 Pro Max iPhone 蘋果 美國

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