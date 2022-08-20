快訊

艾成追思會訃聞曝光！王瞳「本名冠夫姓」表達最深愛意

夏立言訪陸碰上最敏感時機 6月就規畫北京一度已讀不回

中重症+117、增3童重症 10歲男童MIS-C腎腸發炎腹水休克

vivo推出大螢幕、大電量4G連網手機Y02s 鎖定入門價位市場

聯合新聞網／ 楊又肇

vivo宣布在台推出建議售價僅新台幣3990元的大螢幕、大電量4G連網手機Y02s，分別提供閃耀黑、寶石藍兩色，並且從即日起於中華電信、vivo官方體驗店、vivo官方商城和神腦國際等官方授權經銷通路販售。

規格方面，vivo Y02s採用6.51吋HD+解析度螢幕，搭配聯發科Helio P35處理器、3GB記憶體與32GB儲存容量，支援4G雙卡雙待，本身也支援VoLTE與VoWifi功能，並且可透過micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，電池容量則達5000mAh，支援連續播放音樂長達22小時續航表現。

鏡頭方面則搭載500萬畫素視訊鏡頭與環形補光燈，可在昏暗環境透過環形補光提升自拍時的環境光源，主相機則採用800萬畫素廣角鏡頭，並且能藉由人工智慧演算法自動偵測調整臉部細節，成就「自然美」的人像拍攝結果。

至於其他規格部分，vivo Y02s採用基於Android 12的Funtouch OS 12客製化操作介面，並且搭載全新升級的Mulit-Turbo 5.5技術，可藉此強化遊戲動態體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo

延伸閱讀

買三星Odyssey Ark全新曲面電競大螢幕 限時登錄送PS5

世足賽苗栗市不缺席 200吋LED大螢幕至少播放3場

印度政府出招！禁中國品牌賣「低價手機」 價格範圍曝光

機搆：大陸智能手機廠商Q2出貨季減5.2% vivo跌幅最大

相關新聞

輕薄手感大電量！vivo Y02s「輕娛樂社交機」4千元有找

根據市調研究機構指出，今年第二季有13個國家用戶每天使用手機App時長超過4個小時以上，因應全球滑世代快速成長，vivo...

蘋果示警 iPhone、iPad和Mac有安全漏洞

蘋果公司（Apple）揭露iPhone手機、iPad平板、Mac電腦存有嚴重的安全漏洞，可能讓攻擊者完全地控制那些設備。

蘋果秋季發表會9月7日登場？外媒爆iPhone 14這天開搶

根據《彭博社》的最新報導，美國Apple公司計劃在2022年9月7日的特別活動中公佈其下一代iPhone 14機型。此外，一些蘋果零售店員工被告知要為9月16日的重大產品發布做準備，這表明iPhone

Garmin手錶換Apple Watch好處在哪？網讚「這關鍵」值得跳槽

現代人離不開科技產品，看到身旁友人擁有你沒有的東西，是不是也想跟風購買一下呢？一名網友表示，自己擁有蘋果（Apple）各種產品，但智慧手錶部分則想從Garmin轉到Apple Watch，詢問網友有沒有「Garmin做不到，但日常也很常使用的功能呢？」引起熱議。

她拿到「沒有電池」的大廠平板 苦笑：廢到笑的產品只有老公會買

平板電腦用途多元，在日常生活使用根本小Case，不過她卻遇到根本「不會想到」的問題！知名部落客「酪梨壽司」昨（17）日表示，老公送了她一台某大廠的平板電腦，但一拔掉電源線就瞬間沒電，最後竟發現這台平板竟然「沒有電池」，讓她苦笑「這種廢到笑的產品只有我老公會買」，引起熱議。

vivo推出大螢幕、大電量4G連網手機Y02s 鎖定入門價位市場

vivo宣布在台推出建議售價僅新台幣3990元的大螢幕、大電量4G連網手機Y02s，分別提供閃耀黑、寶石藍兩色，並且從即日起於中華電信、vivo官方體驗店、vivo官方商城和神腦國際等官方授權經銷通路販售。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。