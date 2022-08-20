vivo推出大螢幕、大電量4G連網手機Y02s 鎖定入門價位市場
vivo宣布在台推出建議售價僅新台幣3990元的大螢幕、大電量4G連網手機Y02s，分別提供閃耀黑、寶石藍兩色，並且從即日起於中華電信、vivo官方體驗店、vivo官方商城和神腦國際等官方授權經銷通路販售。
規格方面，vivo Y02s採用6.51吋HD+解析度螢幕，搭配聯發科Helio P35處理器、3GB記憶體與32GB儲存容量，支援4G雙卡雙待，本身也支援VoLTE與VoWifi功能，並且可透過micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，電池容量則達5000mAh，支援連續播放音樂長達22小時續航表現。
鏡頭方面則搭載500萬畫素視訊鏡頭與環形補光燈，可在昏暗環境透過環形補光提升自拍時的環境光源，主相機則採用800萬畫素廣角鏡頭，並且能藉由人工智慧演算法自動偵測調整臉部細節，成就「自然美」的人像拍攝結果。
至於其他規格部分，vivo Y02s採用基於Android 12的Funtouch OS 12客製化操作介面，並且搭載全新升級的Mulit-Turbo 5.5技術，可藉此強化遊戲動態體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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