OPPO宣佈推出ColorOS 13國際版介面 將率先開放Find X5系列測試

在Google正式釋出Android 13更新之後，OPPO隨即也宣佈推出基於Android 13的ColorOS 13國際版操作介面，並且標榜導入「水生」設計語言，強調讓操作介面變得更有活力。

其中，藉由「水生」設計語言融入更活潑的動畫效果，並且增加卡片介面元素與全新字型，另外也配合常時顯示螢幕打造名為「家園」 (Homeland)的顯示選項，將可透過隨著溫度變化出現不同行為模式的北極熊、企鵝等動物，藉此喚醒眾人對於氣候變化的重視，OPPO更與Spotify、Bitmoji等業者合作，讓常時顯示螢幕可以呈現隨著音樂節奏改變的動畫效果。

而此次更新還包含強化跨裝置間的連動，例如可以讓使用者快速在手機、平板，以及PC之間互傳檔案，或是分享螢幕畫面。另外，針對目前因為疫情產生更多的線上會議需求，ColorOS 13國際版操作介面加入名為「會議助理」的功能，可針對視訊會議動態調整網路連接資源，並且縮小推播通知畫面，藉此減少畫面上的干擾，更可讓使用者快速透過筆記功能記錄會議重點。

ColorOS 13國際版操作介面預計會在今年8月內透過beta形式體驗，目前將先開放Find X5系列手機測試，9月之後則會加入Find X3 Pro、Reno 8 Pro 5G，並且計畫在10月時增加Reno 8 5G、Reno 7系列、Reno 6 5G等機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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