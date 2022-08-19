品牌創立四週年 realme宣佈進入創業第二階段、啟動「精品策略」

創立於2018年5月4日，最初鎖定印度市場發展，並且在後續自OPPO體系拆分獨立的realme，今日 (8/18)在2022全球粉絲節暨新品發表會上宣佈進入創業第二階段，並且啟動「精品策略」，未來將專注於打造全球爆款產品線，而此次發表會上更宣佈推出新款realme 9i 5G手機、realme Watch 3智慧手錶，更針對台灣市場加碼推出realme聲波電動牙刷M2與10000 realme快充行動電源3，預計將於8月22日上市。

realme副總裁Madhav Sheth說明，創業第二階段計畫的經營重點，將從快速擴張轉為有計畫性的長線成長，並且更專注科技創新，相較去年同期增加58%研發資源投入，並且將在產品線上採取「精品策略」，透過整合全球產品線精簡推出的機型，以GT系列與數字系列為起點，以容易入手價格讓所有人都能享受到最新科技。

未來GT系列依然持續維持採用最新技術與潮流設計定位，而數字系列則依舊專注於科技下放，並且提供更高性價比產品。

此次宣佈推出的realme 9i 5G，其中「i」代表「個人」 (individual)，意味提供任何人都能享受的科技，其中採用聯發科天璣810 5G處理器、僅有8.1mm厚度機身，並且採用支援180Hz觸控採樣率、Full HD+解析度與90H畫面更新率的6.6吋螢幕，配置6GB、可配合儲存空間擴展至11GB容量的記憶體，電池容量則是5000mAh，支援18W有線快充，在電力僅剩5%時還能開啟超級省電模式延長使用時間。

而背蓋部分採用與realme 9 Pro+相同設計語言，同樣以「光」為基礎，加入源自CD光碟片的設計靈感，加上獨特的光感紋理，以鏡頭為中心向外放射，整體重量僅有187公克，厚度則為8.1mm。至於相機部分則配置5000萬畫素廣角鏡頭在內設計，並且延續realme 9 Pro+的街頭攝影模式2.0，前鏡頭則採用800萬畫素規格，同樣支援人工智慧美顏效果。

realme 9i 5G將成為realme數字系列重點機款，台灣市場目前正積極規劃引進事宜，預計最快會在9月引進台灣市場。

至於此次同步推出的AIoT產品，則包含同價位首款支援語音通話的智慧手錶realme Watch 3，可透過藍牙連接方式，讓使用者可透過手錶接聽手機端來電，並且可透過人工智慧降噪演算法過濾背景雜音。本身則搭載1.8吋螢幕，相比realme Watch 2增加35%可視範圍，對應240 x 286解析度與500 nits亮度表現，機身則採用金屬外框與曲面背蓋，支援IP68防水防塵，搭配22mm寬幅錶帶，並且可依照需求更換錶面。

realme Watch 3支援超過110種運動，並且在跑步過程記錄最大攝氧量 (VO2max)，更可全天候記錄心率及血氧濃度，另外也能記錄睡眠品質與壓力連續量測，電量最高可對應7天續航表現。

至於此次針對台灣市場推出的聲波電動牙刷M2與N2，前者同樣採杜邦99.99%抑菌刷毛設計，提供4種清潔模式，震動頻率則從34000次/分鐘，提升至41000次/分鐘，並且維持長達80天的續航時間，充電介面則改為USB-C，支援3小時快充即可完全充滿電量，後者則對應20000次/分鐘震動表現，一樣採用杜邦99.99%抑菌刷毛設計，提供3種清潔模式，支援高達130天的超長續航表現。

10000 realme快充行動電源則採3D曲面機身設計與格紋柵欄觸感，透過USB-C連接埠對應22.5W有線快充輸出，僅需1小時51分即可將5000mAh電量裝置充滿，本身則可透過18W有線快充補充電量。

在台灣地區售價方面，realme Watch 3將推出黑色版本，建議售價為新台幣1499元，首賣優惠價為新台幣1299元；realme聲波電動牙刷M2分別推出藍、白雙色，建議售價為新台幣799元，828慶生價僅為新台幣728元；realme聲波電動牙刷N2則引進白色版本，建議售價新台幣399元；而10000 realme快充行動電源3則提供黑、黃兩色，建議售價為新台幣599元，首賣優惠價為新台幣488元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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